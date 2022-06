MS Raju Says Bhumika Serious On Fighter In Okkadu Shooting: ఒక్కడు, వర్షం, నువ్​ వస్తానంటే నేనొద్దంటాన వంటి తదితర బ్లాక్​బస్టర్​ హిట్స్​​ ఇచ్చిన ప్రముఖ నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు. నిర్మాతగా ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్న ఆయన 2008లో వచ్చిన 'వాన' సినిమాతో డైరెక్టర్​గా మారారు. తర్వాత తూనిగ తూనిగ (2012), డర్టీ హరీ (2020) చిత్రాలతో దర్శకుడిగా కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా ఆయన డైరెక్ట్​ చేసిన చిత్రం '7 డేస్​ 6 నైట్స్'​. ఈ మూవీ జూన్ 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ఈ క్రమంలో ఎంఎస్​ రాజు, ఆయన తనయుడు, హీరో సుమంత్​ అశ్విన్​ ఒక టాక్​ షోలో పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్​లో అప్పట్లో స్టార్​ హీరోయిన్​గా ఒక వెలుగు వెలిగిన భూమిక గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పుకొచ్చారు. ​ఒక్కడు సినిమా షూటింగ్​ సమయంలో ఫైటర్​పై భూమిక సీరియస్​ అయిందన్న విషయం గురించి హోస్ట్​ అడిగాడు. అందుకు సమాధానంగా 'నేను, మహేశ్ బాబు, భూమిక పక్కపక్కన కూర్చున్నాం. ఒక్కసారిగా భూమిక పైకి లేచింది. ఏం తిట్టిందో తెలియదు. ఇంగ్లీషులో ఏదో తిట్టింది. అదేదో భయంకరంగా ఉంది.' అని ఎంఎస్ రాజు తెలిపారు.

చదవండి: పెళ్లి కాకుండానే బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన హీరోయిన్​.. ఇప్పుడు మరో నటుడితో ప్రేమాయణం

ఆ పాత్ర నాకు నచ్చలేదు.. కానీ ఒప్పుకున్నా: సత్యరాజ్​