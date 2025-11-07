మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ నటిస్తోన్న ద్విభాషా చిత్రం వృషభ. ఈ చిత్రానికి నంద కిశోర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే టీజర్ రిలీజ్ చేయగా ఆడియన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రంపై మోహన్ లాల్ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే ఈ ఫుల్ యాక్షన్ మూవీ దీపావళికి రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. మొదట అక్టోబర్ 23న రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. కానీ ఏమైందో గానీ విడుదల వాయిదా వేశారు.
ఆ తర్వాత మరో డేట్ను రివీల్ చేశారు. నవంబర్ 6న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని ప్రకటించారు. ఈ డేట్లో కూడా రిలీజ్ చేయలేదు. తాజాగా మరో కొత్త తేదీని ప్రకటించారు మేకర్స్. ఇక ఈ ఏడాది క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుందని ఓ వీడియోను పంచుకున్నారు. ఈ డేట్లోనైనా రిలీజ్ కానుందా? లేదంటే మళ్లీ సంక్రాంతికి పోస్ట్పోన్ అవుతుందా? అనేది తెలియాలంటే క్రిస్మస్ వరకు ఆగాల్సిందే.
కాగా.. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్ చూస్తుంటే ఈ మూవీని పురాణాల నేపథ్యంలోనే తెరకెక్కించినట్లు అర్థమవుతోంది. విజువల్స్, యాక్షన్ సీన్స్ బాహుబలి తరహాలో మోహన్ లాల్ ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ చిత్రంలో మోహన్ లాల్ తొలిసారిగా రాజు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రంలో సమర్జిత్ లంకేష్, రాగిణి ద్వివేది కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్ స్టూడియోస్, కనెక్ట్ట్ మీడియా, బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్ బ్యానర్లపై నిర్మించారు.
Some stories are more than cinema, they’re legacies. This Christmas, witness that legacy roar to life in #Vrusshabha.
A film that celebrates emotion, grandeur, and destiny. Releasing worldwide on 25th December 2025.
#RoarOfVrusshabha #VrusshabhaOn25thDecember #SamarjitLankesh… pic.twitter.com/Dq5yPhYHoQ
— Mohanlal (@Mohanlal) November 7, 2025