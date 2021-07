సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు స్వస్థలం, దత్తత గ్రామం బుర్రిపాలెంలో రెండో దశ వ్యాక్సిన్‌ డ్రైవ్‌ ప్రారంభమైంది. బుర్రిపాలెం ప్రజల కోసం మహేశ్‌ మరోసారి కోవిడ్‌ -19 టీకా డ్రైవ్‌ను నిర్వహిస్తున్నాడు. గతంలో సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ బర్త్‌డే సందర్భంగా మే 31న బుర్రిపాలెం ప్రజలందరికీ వ్యాక్సిన్‌ వేయించిన ఈ హీరో తాజాగా రెండో డోసు అందించేందుకు సంకల్పించాడు. ఆంధ్రా హాస్పిటల్స్‌ సహకారంతో ఆదివారం నుంచి గ్రామప్రజలకు ఉచితంగా కోవిడ్‌ టీకా ఇస్తున్నారు.

కాగా మహేశ్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని బుర్రిపాలెం, తెలంగాణలోని సిద్ధాపురం గ్రామాలను దత్తత తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే! ఈ రెండు ఊర్లను అభివృద్ధి చేసే బాధ్యతలను తన భుజాల మీద వేసుకున్న మహేశ్‌ ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ నిజమైన శ్రీమంతుడిగా ప్రజల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నాడు.

The Second dose of #COVID vaccination drive begins today at #Burripalem village, sponsored by @urstrulyMahesh with the help of #Andhrahospitals. #BurripalemgetsVaccinated #MaheshBabu pic.twitter.com/wGZZUGSXVd

