కొత్త సినిమాలకు అప్పుడప్పుడు హీరో మహేశ్ బాబు రివ్యూ ఇస్తుంటారు. గత కొన్నాళ్ల నుంచి ఈ ట్రెండ్ నడుస్తూనే ఉంది. దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు 'కల్కి' గురించి తెగ పొగిడేశారు. తనకు ఎంతలా నచ్చేసిందో చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

రీసెంట్‌గానే ఫ్యామిలీతో కలిసి విదేశాలకు టూర్ వెళ్లొచ్చిన మహేశ్ బాబు.. ప్రస్తుతం రాజమౌళి మూవీ ప్రీ ప్రొడక్షన్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. మరోవైపు తాజాగా 'కల్కి' మూవీ చూశాడు. ఈ క్రమంలోనే సినిమా చూసిన తర్వాత బుర్ర తిరిగిపోయిందని చెబుతూ అందరినీ తెగ పొగిడేశాడు.

''కల్కి 2898' చూసిన తర్వాత నా బుర్ర తిరిగిపోయింది. జస్ట్ వావ్. నీ ఫ్యూచరిస్టిక్ విజన్‪‌కి హేట్సాఫ్ నాగ్ అశ్విన్. ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా ఆర్ట్‌లా అనిపించింది. బచ్చన్ సర్ మీ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌ని మ్యాచ్ చేయడం కష్టం. కమల్ సర్ మీరు ఏ పాత్ర చేసినా అది యునిక్ అంతే. ప్రభాస్.. నువ్వు మరో అద్భుతమైన మూవీని చాలా సులభంగా చేసేశావ్. దీపిక.. నువ్వు ఎప్పటిలానే అమేజింగ్ అసలు. వైజయంతీ మూవీస్‌కి కంగ్రాచ్యులేషన్స్' అని ప్రభాస్ ట్విట్టర్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

#Kalki2898AD… blew my mind away 🤯 🤯🤯Just wow!! @nagashwin7, hats off to your futuristic vision. Every frame is a piece of art 👏👏👏

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 8, 2024