 పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా కార్తీ.. వివాదంలో సినిమా..! | Madras High Court issued an interim stay on the release of Vaa Vaathiyaar | Sakshi
Vaa Vaathiyaar Movie: పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా కార్తీ.. వివాదంలో సినిమా..!

Dec 4 2025 4:48 PM | Updated on Dec 4 2025 4:48 PM

Madras High Court issued an interim stay on the release of Vaa Vaathiyaar

కోలీవుడ్ హీరో కార్తీ నటించిన తాజా చిత్రం వా వాతియార్. ఈ మూవీకి నలన్ కుమారస్వామి దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా డిసెంబర్ 12న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌లో పోలీస్ అధికారి పాత్రలో కార్తీ నటించారు.

తాజాగా ఈ చిత్రం ఊహించని విధంగా చిక్కుల్లో పడింది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో నిర్మాత జ్ఞానవేల్‌రాజాతో విభేదాలు తలెత్తడంతో ఫైనాన్షియర్‌ అర్జున్‌లాల్‌ సుందర్‌దాస్ చెన్నై హైకోర్ట్‌ను ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టిన ధర్మాసనం వావాతియార్ విడుదలపై మధ్యంతర స్టే విధించింది. రూ.21.78 కోట్ల రుణ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించకుండా సినిమాను విడుదల చేయకూడదని కోర్టు ఆదేశించింది.  ఈ మేరకు రిలీజ్‌పై స్టే విధిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

 

 

