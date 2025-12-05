 18 ఏళ్లకే అమరుడు.. ఓటీటీకి వచ్చేసిన వీరుడి బయోపిక్..! | khudiram Bose inspiring biopic Movie premieres on OTT | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

khudiram Bose Biopic In Ott: 18 ఏళ్లకే అమరుడు.. ఓటీటీలో ఖుదీరామ్ బోస్ బయోపిక్

Dec 5 2025 5:29 PM | Updated on Dec 5 2025 5:45 PM

khudiram Bose inspiring biopic Movie premieres on OTT

 పిన్న వయసులోనే దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఖుదీరామ్‌ బోస్ జీవితం ఎంతోమంది యువతకు ఆదర్శం. ఆయన జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ఖుదీరామ్‌ బోస్‌. ఈ చిత్రానికి విద్యాసాగర్‌ రాజు దర్శకత్వం వహించగా.. విజయ్‌ నిర్మించారు. దేశభక్తి ప్రధానంగా రూపొందిన ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీని ఇ‍ప్పటికే ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా వేడుకల్లో ప్రదర్శించారు.

తాజాగా ఈ చిత్రంలో ఓటీటీకి వచ్చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ వేవ్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ విషయాన్ని కోలీవుడ్ స్టార్ రజినీకాంత్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ మూవీ ప్రస్తుతం హిందీ, తెలుగు, తమిళం, బెంగాలీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. కాగా.. డిసెంబర్ 3, 1889న జన్మించిన ఖుదీరామ్ బోస్ కేవలం 18 ఏళ్ల వయసులోనే దేశం కోసం తన ప్రాణాలర్పించాడు. ఇటీవలే అతని జయంతి సందర్భంగా యావత్ దేశం నివాళులర్పించింది కాగా.. ఈ సినిమాలో రాకేశ్‌ జాగర్లమూడి, వివేక్‌ ఒబెరాయ్‌, అతుల్‌ కులకర్ణి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి మణిశర్మ సంగీతమందించారు.


 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈ ఏడాది మధుర జ్ఞాపకాలతో మీనాక్షి చౌదరి.. ఫోటోలు
photo 2

తెలుగు నటి జ్యోతి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

చైతూ- శోభిత పెళ్లి వీడియో.. లవ్‌లీ మూమెంట్స్ షేర్ చేసిన శోభిత! (ఫొటోలు)
photo 4

పురాతన శివాలయంలో హీరోయిన్ రషా తడానీ (ఫొటోలు)
photo 5

సారా టెండూల్కర్ వారణాసి ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu SHOCKING Comments on Chandrababu Govt Over Negligence on Polavaram 1
Video_icon

Ambati: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు పోలవరం జీవనాడి
Good News for Indian Workers in Russia 2
Video_icon

రష్యాలో భారతీయ కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్
Seediri Appalaraju HILARIOUS Satirical Punches on Chandrababu 3
Video_icon

Appalaraju : ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని కొన్నిరోజులుగా ఉద్యమం చేస్తున్నాం
Breaking News Putin Key MOUs With India 4
Video_icon

భారత్ - రష్యా మధ్య కీలక ఒప్పందాలు
New Couple Online Reception Due To Indigo Airlines Cancels 5
Video_icon

Bengaluru: ఆన్‌లైన్‌లో రిసెప్షన్ చేసుకున్న కొత్త దంపతులు
Advertisement
 