సినిమాల్లో నవరసాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. యాక్షన్, ఎమోషన్, కామెడీతో పాటు రొమాంటిక్ సన్నివేశాలు కూడా కథలో భాగంగా ఉంటాయి. కొన్ని చిత్రాల్లో కథను బట్టి ఇంటిమేట్ సీన్లు కూడా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే తెరపై ఎంతో సహజంగా కనిపించే ఇలాంటి సన్నివేశాలను నిజానికి ఎలా చిత్రీకరిస్తారనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో చాలామందికి ఉంటుంది. నటీనటులు ఇబ్బందికి గురికాకుండా, వారి వ్యక్తిగత పరిమితులను గౌరవిస్తూ ఈ సీన్లను చిత్రీకరించేందుకు ప్రత్యేక పద్ధతులను పాటిస్తుంటారు.
తాజాగా హాలీవుడ్ నటి సారా షాహి అలాంటి ఓ ఆసక్తికరమైన ట్రిక్ గురించి వెల్లడించారు. నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ ‘సెక్స్/లైఫ్’లో బోల్డ్ సన్నివేశాల్లో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సారా షాహి.. ఇంటిమేట్ సీన్ల చిత్రీకరణపై మాట్లాడారు. ఇలాంటి సన్నివేశాల్లో నటీనటులు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు చిత్రబృందాలు కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాయని తెలిపారు.
ఓ ఇంటర్వ్యూలో సారా షాహి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. ఇంటిమేట్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరించే సమయంలో ఇద్దరు నటీనటుల మధ్య గాలి తీసేసిన చిన్న యోగా బాల్ను ఉంచుతారు. సన్నివేశంలో కదలికలు ఉన్నప్పటికీ.. ఎదుటి నటుడు వాస్తవానికి ఆ బాల్ను మాత్రమే తాకేలా ఈ ఏర్పాటు చేస్తారు.ఈ పద్ధతి వల్ల సన్నివేశంలో నటిస్తున్న సమయంలో ప్రత్యక్ష శారీరక స్పర్శను తగ్గించవచ్చని సారా షాహి వివరించారు. తాను ఆ సమయంలో ఎదుటి నటుడి స్పర్శకు బదులుగా యోగా బాల్ తాకిడినే అనుభవిస్తానని చెప్పారు. దీంతో నటీనటులు తమకు అసౌకర్యంగా అనిపించే శారీరక స్పర్శలను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదని తెలిపారు.
ఇంటిమేట్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరించేటప్పుడు నటీనటుల వ్యక్తిగత పరిమితులు, సౌకర్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ముఖ్యమని సారా షాహి చెప్పిన విషయాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. తెరపై సహజంగా కనిపించే సన్నివేశాల వెనుక.. నటీనటుల సౌకర్యం, భద్రత కోసం ఇలాంటి ప్రత్యేక పద్ధతులు కూడా ఉపయోగిస్తుంటారని ఆమె వెల్లడించారు.