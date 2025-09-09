 అల్లు కుటుంబానికి జీహెచ్‌ఎంసీ షాక్‌ | GHMC Notice Issue To Allu Arjun Family | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అల్లు కుటుంబానికి జీహెచ్‌ఎంసీ షాక్‌

Sep 9 2025 9:12 AM | Updated on Sep 9 2025 9:25 AM

GHMC Notice Issue To Allu Arjun Family

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌కు జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నం. 45లోని అల్లు బిజినెస్‌ పార్క్‌ పేరుతో ఒక భవనం నిర్మించారు. నాలుగు అంతస్థుల వరకు జీహెచ్‌ఎంసీ నుంచి అనుమతులు తీసుకున్నారు. అయితే, కొద్దిరోజుల క్రితం అదనంగా పెంట్‌హౌస్‌ నిర్మించడంతో అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. అక్రమంగా నిర్మించిన ఆ పెంట్‌హౌస్‌ను   ఎందుకు కూల్చవద్దో తెలపాలంటూ జీహెచ్‌ఎంసీ సర్కిల్‌-18 అధికారులు షోకాజ్‌ నోటీసులో పేర్కొన్నారు. 

అల్లు బిజినెస్ పార్క్ నవంబర్ 2023లో నటుడు అల్లు అర్జున్ కుటుంబం పనులు మొదలుపెట్టింది.  అల్లు రామలింగయ్య  101వ జయంతి సందర్భంగా ఈ నిర్మాణం ప్రారంభించబడింది. ఈ పార్క్ జూబ్లీహిల్స్‌లో ఉంది.  ఇది గీతా ఆర్ట్స్, అల్లు ఆర్ట్స్ వంటి కుటుంబ వ్యాపారాల కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా ఈ భవనం పనిచేస్తుంది. అయితే, అనుమతులు లేకుండా పెంట్‌హౌస్‌ నిర్మించడంతో దానిని కూల్చేస్తామంటూ జీహెచ్‌ఎంసీ నోటీసులు ఇచ్చింది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విశాఖలో 'మిరాయ్‌' ప్రీరిలీజ్‌ వేడుక.. సందడిగా ‍స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఢిల్లీలో అత్యంత ధనవంతులు వీళ్లే - ఫోటోలు
photo 3

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిపోతున్న యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో 'బూకి' మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

వచ్చే ఏడాది త్వరగా వచ్చేయ్ వినాయక.. శ్వేతాబసు ప్రసాద్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Follower Great Words About YS Jagan Rule 1
Video_icon

నేను టీడీపీనే.. బాబు వరస్ట్.. జగన్ పాలనే బెస్ట్..
All Set For Vice President Election 2025 2
Video_icon

ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సర్వం సిద్ధం
Protest Against Social Media Ban In Nepal 3
Video_icon

నేపాల్ లో ఆందోళనలు హింసాత్మకం
Police Restrictions On YSRCP Annadata Poru 4
Video_icon

YSRCP అన్నదాత పోరుపై పోలీస్ ఆంక్షలు

Garam Garam Varthalu Teacher Dances With Students On Retirement Day 5
Video_icon

టీచరమ్మ సూపర్ డ్యాన్స్
Advertisement
 