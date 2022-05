చిరంజీవి, రామ్‌చరణ​ నటించిన తాజా చిత్రం ఆచార్య. కొరటాల శివ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. కొణిదెల ప్రొడక్షన్స్, మ్యాట్నీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ కలిసి సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో పూజా హెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఏప్రిల్‌29న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీలో అలరించేందుకు రెడీ అయ్యింది.

ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వెల్లడించింది. ఈనెల 20న ఈ సినిమాను ఓటీటీలో రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే అదే రోజున రామ్‌చరణ్‌ అల్లూరి సీతారామరాజుగా నటించిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమా కూడా ఓటీటీలో రిలీజ్‌ కానుండటం విశేషం.

they call him Acharya because he always teaches them a lesson💥#AcharyaOnPrime, May 20 pic.twitter.com/5l4wnFgLn7

— amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) May 13, 2022