రజనీకాంత్‌, ప్రభు, జ్యోతిక, నయనతార ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చంద్రముఖి సినిమా అప్పట్లో సెన్సేషనల్‌ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పటికీ ఈ సినిమా వస్తుందంటే చాలు చాలామంది టీవీలకు అతుక్కుపోతారు. 2005లో విడుదలైన ఈ సినిమాను పి.వాసు డైరెక్ట్‌ చేశాడు. దీనికి సీక్వెల్‌ చేయాలని ఆయన ఎప్పటినుంచో ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో రజనీకాంత్‌ ఒప్పుకోకపోవడంతో సీక్వెల్‌ కథతో తెలుగులో నాగవల్లి సినిమా చేశాడు.

చివరకు 18 ఏళ్ల తర్వాత తమిళంలోనూ చంద్రముఖి 2 పూర్తి చేశాడు. ఇందులో రజనీకాంత్‌కు బదులుగా నృత్య దర్శకుడు, నటుడు లారెన్స్‌ నటించాడు. బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రధాన పాత్రలో యాక్ట్‌ చేసింది. వడివేలు, రాధిక ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. ఇటీవలే షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు రెడీ అయింది. చంద్రముఖి 2 తెలుగు, తమిళ, హిందీ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో వినాయక చవితికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది అంటూ అధికారికంగా వెల్లడించారు. దీంతో అభిమానులు సినిమా కోసం వెయిటింగ్‌ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

We are thrilled to announce that the doors to the much awaited sequel Chandramukhi 2 🗝️ will be open from Ganesh Chaturthi 🤗✨

Releasing in Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam & Kannada!

#Chandramukhi2 🗝️ pic.twitter.com/hoM7BXxWp2

— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) June 29, 2023