దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌ రెడ్డి పాదయాత్ర నేపథ్యంలో వచ్చిన సూపర్‌ హిట్‌ మూవీ యాత్ర. ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం యాత్ర 2. ఇందులో వైఎస్సార్‌ తనయుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ప్రజా నాయకుడిగా ఎదిగిన తీరుని చూపించబోతున్నారు. గురువారం (డిసెంబర్‌ 21) వైఎస్‌ జగన్‌ బర్త్‌డేను పురస్కరించుకుని యాత్ర 2 నుంచి ప్రత్యేక పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. 'నేనెవరో ఈ ప్రపంచానికి ఇంకా తెలియకపోవచ్చు. కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి.. నేను వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి కొడుకుని' అని పవర్‌ఫుల్‌ డైలాగ్‌ను పోస్టర్‌లో జత చేశారు. ఈ పోస్టర్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

ఇక ఈ సినిమాలో వైఎస్సార్‌ పాత్రలో మలయాళ స్టార్‌ మమ్ముట్టి నటిస్తుండగా వైఎస్‌ జగన్‌ పాత్రలో జీవా నటిస్తున్నారు. 'యాత్ర' ఫేమ్‌ మహి వి రాఘవ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. త్రీ ఆటమ్‌ లీవ్స్, వీ సెల్యూలాయిడ్, శివ మేక సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ‘యాత్ర 2’ షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 8న థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు.

They thought it was his end, and he knew it was just the beginning!

Wishing @ysjagan garu a very Happy birthday.

Cant wait to tell your story to the world through our lens.#Yatra2 in cinemas from Feb 8, 2024.#HBDYSJagan #LegacyLivesOn #Yatra2OnFeb8th pic.twitter.com/oo51ZKUEVR

