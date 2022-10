ఐశ్వర్య లక్ష్మి కథానాయికగా నటించిన చిత్రం అమ్ము. నవీన్‌ చంద్ర, సింహా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. చారుకేశ్‌ శేఖర్‌ రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని కల్యాణ్‌ సుబ్రహ్మణ్యం, కార్తికేయ సంతానం నిర్మించారు. తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్‌ డేట్‌ ఖరారైంది. అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో అక్టోబర్‌ 19 నుంచి ప్రసారం కానున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది.

ఈ సందర్భంగా చిత్రయూనిట్‌ అమ్ము టీజర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. 'నా పేరు అమ్ము. మా ఇంట్లో అడిగితే అమ్ము అంటేనే అల్లరి పిల్ల అని చెప్తారు' అంటూ హీరోయిన్‌ పరిచయంతో వీడియో మొదలవుతుంది. మరి ఎంతో గారాబంగా పెరిగిన అమ్ము పెళ్లి తర్వాత ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులేంటి? అసలు అమ్ముకేం జరిగింది అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే!

