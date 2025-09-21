 'మీ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా'.. ఐకాన్ స్టార్ స్పెషల్ విషెస్ | Allu Arjun Wishes Director Atlee on Birthday, Excites Fans for AA22 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Allu Arjun: 'మీ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా'.. ఐకాన్ స్టార్ స్పెషల్ విషెస్

Sep 21 2025 2:45 PM | Updated on Sep 21 2025 2:36 PM

Allu Arjun Special Wishes Kollywood director atlee on his Birthday

కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ అట్లీకి ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇవాళ ఆయన పుట్టినరోజు కావడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా విషెస్ తెలిపారు. ఈ మేరకు అల్లు అర్జున్ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇలాగే మీరు మరిన్ని పుట్టిన రోజులు జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

అల్లు అర్జున్‌ తన ట్వీట్‌లో రాస్తూ..' మై డియరెస్ట్‌ డైరెక్టర్‌ అట్లీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీపై మా ప్రేమ ఎల్లప్పుడు ఉండాలి. ఈ ప్రత్యేక రోజున  మీకు ఆనందం, ప్రేమ, శ్రేయస్సు కలగాలని కోరుకుంటున్నా. మీరు దర్శకత్వంలో రానున్న సినిమాటిక్ మ్యాజిక్‌ను అందరూ ఆస్వాదించే వరకు వేచి ఉండలేకపోతున్నా'  అంటూ పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఐకాన్ స్టార్ చేసిన ఈ పోస్ట్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

కాగా.. తొలిసారి అట్లీ- అల్లు అర్జున్‌  కాంబోలో వస్తోన్న సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి వర్కింగ్ టైటిల్‌ ఏఏ22 పేరును ఖరారు చేశారు. ఇటీవలే  ఈ చిత్రం ముంబైలో షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ మూవీని అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో సన్‌పిక్చర్స్‌ పతాకంపై కళానిధి మారన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కోసం సరికొత్త టెక్నాలజీలను ఉపయోగిస్తున్నామని దర్శకుడు అట్లీ ఇప్పటికే వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను  హాలీవుడ్‌ రేంజ్‌లో తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 21-28)
photo 2

దసరాకు ఊళ్లకు వెళుతున్న జనంతో కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్ లు (ఫొటోలు)
photo 3

45 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌.. కంప్లీట్‌ యాక్టర్‌.. మొదటి తెలుగు సినిమా ఏదంటే? (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కాశీ టూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

బీచ్‌లో చెల్లితో సాయిపల్లవి సరదాగా ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Pothina Mahesh Fire On Pawan Kalyan 1
Video_icon

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పై పోతిన మహేష్ విమర్శనాస్త్రాలు
Janatantram Chandrababu Comments On Jawaharlal Nehru 2
Video_icon

నెహ్రూ ఫ్యూడలిస్ట్ అయితే చంద్రబాబు ఎవరు?
YS Jagan Mohan Reddy Congratulates To Smriti Mandhana 3
Video_icon

క్రికెటర్ స్మృతి మంధానాకు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు
YS Jagan Mohan Reddy Congratulates To Actor Mohan Lal 4
Video_icon

మోహన్ లాల్ కు జగన్ అభినందనలు
Street Vendors Sensational Comments On Chandrababu And Pawan Kalyan 5
Video_icon

సూపర్ సిక్స్ అంటే పేదవాళ్ళును ఏడిపించటమేనా..!
Advertisement
 