నేటి నుంచి జాతీయ మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్రీడలు
హొసపేటె: కొప్పళ నగరంలో శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న 13వ జాతీయ మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్రీడలకు మద్దతు ఇవ్వాలని కొప్పళ ఎంపీ, రాష్ట్ర పెస్కాక్ సిలాత్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కే.రాజశేఖర్ హిట్నాల్ విజ్ఞప్తి చేశారు. గురువారం నగరంలోని తన నివాసంలో ఆయన ఈ క్రీడల ఆహ్వాన పత్రికను విడుదల చేస్తూ దాదాపు 27 రాష్ట్రాల నుంచి 1200 మందికి పైగా అథ్లెట్లు, 250 మంది కోచ్లు, మేనేజర్లు, రిఫరీలు తొలిసారిగా పాల్గొంటున్నారని అన్నారు. ప్రముఖులు, మీడియా వ్యక్తులు, అధికారులు, క్రీడాభిమానులు మరింత సహకారం అందించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. గవిమఠం గవిసిద్దేశ్వర మహాస్వామి వసతి, ఆహారం కోసం గొప్ప మద్దతు ఇచ్చారని ఆయన అన్నారు. ఇక్కడ దాదాపు 800 మంది బాలురు, ప్రధానోపాధ్యాయులకు, టణకనకల్ మైనార్టీ మొరార్జీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో సుమారు 400 మంది బాలికలకు వసతి కల్పించారు. ఈ క్రీడా పోటీల్లో నాలుగు విభాగాల్లో విజేతలకు అవార్డులు ప్రదానం చేస్తున్నారు. జిల్లా హామీల అమలు అథారిటీ ఉపాధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర సిలాట్ జాయింట్ సెక్రటరీ మంజునాథ్ జి.గొండబాళ, నేషనల్ పెన్కాక్ సిలాట్ ఫెడరేషన్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ రజాక్ టైలర్, జిల్లా అధ్యక్షుడు మౌనేషా వద్దట్టి, ప్రధాన కార్యదర్శి ఈరన్న బాదామి, కాంగ్రెస్ నాయకుడు గాళెప్ప పూజార తదితరులు పాల్గొన్నారు.