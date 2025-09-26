 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బాలీవుడ్ నటుడు (ఫొటోలు) | Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బాలీవుడ్ నటుడు (ఫొటోలు)

Sep 26 2025 7:10 PM | Updated on Sep 26 2025 7:16 PM

Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తెలుగులో ఇతడు కార్తికేయ, టైగర్ నాగేశ్వరరావు తదితర చిత్రాల్లో నటించారు.

Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Popular Indian Actor Anupam Kher visited Tirumala
Indian actor Anupam Kher visited tirumala
