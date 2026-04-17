 2026 నవంబర్‌ 13 శుక్రవారం.. ప్రపంచం అంతమవుతుందా?..ఇవే ఆధారాలు | Will the world end on Friday, the 13th, November 2026
Sakshi News home page

Trending News:

2026 నవంబర్‌ 13 శుక్రవారం.. ప్రపంచం అంతమవుతుందా?..ఇవే ఆధారాలు

Apr 17 2026 9:51 PM | Updated on Apr 17 2026 9:51 PM

Will the world end on Friday, the 13th, November 2026

ప్రళయ కాలం వచ్చేసింది. నవంబర్ 13, 2026 శుక్రవారంనాడు మానవాళికి ఆఖరి రోజు... ఇది ఏ జ్యోతిష్కుడో లేక ప్రసిద్ధి చెందిన తత్వ వేత్తలు చెప్పిన భవిష్యత్తు కాదు. అక్షరాలా ఓ సైంటిస్టు లెక్కలు వేసి మరీ పక్కాగా చెప్పిన సమాచారం. అది కూడా 60 ఏళ్ళ క్రితం లెక్క గట్టిన పక్కా విషయం. ఇకపోతే ఈ ప్రళయానికి కారణం ప్రకృతి వైపరీత్యాలో లేక మరొకటో అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే. అసలు కారణం వెంటే ముక్కున వేలేసుకుంటారు.  అవును, మీరు విన్నది నిజమే. సైన్స్ చరిత్రలో అత్యంత వివాదాస్పదమైన, భయంకరమైన అంచనా ఇది. ఆ వివరాలేంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. వీడియో అయితే ఎక్కడా స్కిప్ అవకుండా చూడండి.

మనం ఊహించే అణు యుద్ధం వల్లనో, ఉల్కలు పడటం వల్లనో కాదు... మానవ జనాభా పెరిగే వేగాన్ని బట్టి 'అనంతం' (Infinity) అనే బిందువును మనం చేరుకుంటాం. అంటే, భూమి ఇక ఒక్క మనిషిని కూడా మోయలేదు. అంతా ముగిసిపోతుంది! ఈ భయంకరమైన జోస్యం చెప్పింది ఎవరో కాదు... సైబర్నెటిక్స్ ప్రపంచపు పితామహుడు, గ్రేట్ ఫిజిసిస్ట్ హీంజ్ వాన్ ఫోయెర్‌స్టర్. ఆయన కేవలం ఒక సైంటిస్ట్ మాత్రమే కాదు, వ్యవస్థలు ఎలా పనిచేస్తాయో చెప్పే మాయావి. జాన్ వాన్ న్యూమాన్, మార్గరెట్ మీడ్ వంటి దిగ్గజాలతో కలిసి పని చేసిన మేధావి. కానీ ఆయన 1960లో 'సైన్స్' మేగజైన్‌లో ఒక ఆర్టికల్ ప్రచురించారు. దాని పేరు "డూమ్స్‌డే: ఫ్రైడే, 13 నవంబర్, ఏడీ 2026". సరిగ్గా ఆయన 115వ పుట్టినరోజు నాడే ఈ ప్రపంచం అంతమైపోతుందని ఆయన లెక్కలు తేల్చాయి. ఇది వినడానికి ఒక పిచ్చివాడి వాదనలా అనిపించవచ్చు... కానీ ఆ లెక్కల వెనుక ఉన్న లాజిక్ వింటే మీ వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది!

ఆయన వాదన ప్రకారం, గత రెండు వేల ఏళ్లుగా మానవ జనాభా కేవలం పెరుగుతూనే లేదు... పెరిగే వేగం కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. దీనినే 'సూపర్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ గ్రోత్' అంటారు. ఈ గ్రాఫ్ ప్రకారం చూస్తే, 2026 నవంబర్ 13న జనాభా గరిష్ట స్థాయిని దాటిపోతుంది. జనాభా అనంతం అవుతుంది. అంటే అర్థం ఏమిటి? వనరులు సున్నా అవుతాయి. ఆక్సిజన్ అందదు. ఆహారం ఉండదు. కేవలం మనుషులు మాత్రమే మిగులుతారు... ఒకరిని ఒకరు తొక్కేసుకునే స్థాయిలో! అయితే, ఇక్కడే ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ ఉంది. ఫోయెర్‌స్టర్ నిజంగానే ప్రపంచం నాశనమవుతుందని నమ్మారా? లేక మనల్ని ఏదో హెచ్చరించాలని చూశారా? ఆయన సిద్ధాంతంలో "సెకండ్ ఆర్డర్ సైబర్నెటిక్స్" అనే ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ ఉంది. దీని ప్రకారం, మనం ఒక వ్యవస్థను గమనిస్తున్నప్పుడు, మనం కూడా ఆ వ్యవస్థలో భాగమే అవుతాం. అంటే, "మనం చూసేదే నిజం కాదు... మనం ఎలా చూడాలనుకుంటున్నామో అదే మనకు కనిపిస్తుంది." ఆయన చెప్పిన 'డూమ్స్‌డే' లెక్క కేవలం గణితం కాదు, మనుషులు కేవలం నంబర్లను చూసి భవిష్యత్తును అంచనా వేయలేరని, మన మేధస్సుతో ఆ మార్గాలను మార్చగలమని ఆయన చెప్పకనే చెప్పారు. దీన్నే ఆయన 'ఎథికల్ ఇంపరేటివ్' (Ethical Imperative) అన్నారు—అంటే "ఎప్పుడూ అవకాశాలను పెంచుకునేలా ప్రవర్తించు, తగ్గించేలా కాదు."

ఆయన ప్రకారం ప్రస్తుతం మనం 2026 లో ఉన్నాం. ఇవాళ మనం ఎదుర్కొంటున్న వాతావరణ మార్పులు, కాలుష్యం, కొత్త కొత్త వైరస్‌లు... ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఫోయెర్‌స్టర్ చెప్పిన ఆ 'డూమ్స్‌డే' భయం నిజమే అనిపిస్తోంది కదా? ఆయన ఆ రోజును 'శుక్రవారం 13' అని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? అది మూఢనమ్మకమా లేక మానవాళిని భయపెట్టి మేల్కొల్పే ప్రయత్నమా? మనం ఒక 'ట్రివియల్ మెషిన్'  లాగా కేవలం ఇచ్చిన ఇన్‌పుట్‌కు అవుట్‌పుట్ ఇచ్చే రోబోల్లా బ్రతుకుతున్నామా? లేక మన చుట్టూ జరుగుతున్న వినాశనాన్ని ఆపగల 'అబ్జర్వర్స్'  లాగా మారుతామా? హీంజ్ వాన్ ఫోయెర్‌స్టర్ వారసత్వం మనకు ఒకటే నేర్పుతోంది. రేపటి ప్రళయం గురించి భయపడటం కాదు... ఆ ప్రళయాన్ని ఆపే శక్తి మన ఆలోచనల్లోనే ఉంది. మనం సృష్టించుకున్న సిద్ధాంతాలే మనల్ని బంధీలను చేస్తున్నాయా? లేక కొత్త మార్గాలను వెతుక్కునేలా చేస్తున్నాయా? నవంబర్ 13, 2026 రాబోతోంది. అది ప్రళయ దినమా? లేక మానవ పరిణామ క్రమంలో ఒక కొత్త పాఠమా? ముగింపు మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఎందుకంటే... ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తున్న మనం కేవలం ప్రేక్షకులు కాదు, ఈ వ్యవస్థను నడిపించే శక్తులు! 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
Video

View all
Advertisement
 