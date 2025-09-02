 యుద్ధం ముగింపునకు ట్రంప్‌తో అంగీకారం: పుతిన్ | Understandings with Trump over end of Ukraine war: Putin | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యుద్ధం ముగింపునకు ట్రంప్‌తో అంగీకారం: పుతిన్

Sep 2 2025 9:45 AM | Updated on Sep 2 2025 9:57 AM

Understandings with Trump over end of Ukraine war: Putin

మాస్కో: గత నెలలో అలాస్కాలో అమెరికా అధ్య క్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జరిగిన భేటీలో ఉక్రెయి న్తో యుద్ధానికి ముగింపు పలికే విషయమై ఒక అంగీకారానికి వచ్చినట్లు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాది మిర్ పుతిన్ వెల్లడించారు. ఆ దిశగా జరుగుతున్న ప్రయత్నాలతో ఉక్రెయిన్లో శాంతి నెలకొంటుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెడెన్ స్కీతో శాంతి చర్చలకు అంగీక దించారా అన్న ప్రశ్నకు మాత్రం ఆయన సమాధా సమివ్వలేదు. 

ఈ విషయమై మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న ట్రంప్ సోమవారం కల్లా. జెలెన సీతో శాంతి చర్చలకు అంగీకరించేదీ లేనిదీ స్పష్టత ఇవ్వాలంటూ పుతిన్‌కు గడువు ఇవ్వడం తెల్సిందే. చైనాలోని తియాంజిన్లో ఎస్సీవో శిఖరాగ్రానికి యాత్రను ఈ సందర్భంగా మ యుద్ధానికి పశ్చిమ దేశాలే కారణమని నిందించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇడుపులపాయ వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుపతిలో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనం (ఫొటోలు)
photo 3

‘మధరాసి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ మెరిసిన హీరోయిన్‌ రుక్మిణీ వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

నటుడి కుమారుడి పెళ్లిలో కార్తీ, విజయ్‌ సేతుపతి, శివకార్తికేయన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Raids On Sakshi Main Office In Auto Nagar Vijayawada 1
Video_icon

అర్ధరాత్రి ఆటోనగర్ సాక్షి ప్రధాన కార్యాలయానికి పోలీసులు
YS Jagan and YS Vijayamma Visuals at Idupulapaya 2
Video_icon

ఇడుపులపాయలో వైఎస్ జగన్, వైఎస్ విజయమ్మ విజువల్స్
MLC Kavitha Shocking Comments 3
Video_icon

బాంబు పేల్చిన ఎమ్మెల్సీ కవిత
Fans Removing Pawan Kalyan Poster on Auto 4
Video_icon

ఆటోపై పవన్ పోస్టర్ తీసేస్తున్న ఫ్యాన్స్
Putin And Modi and Xi Jinping Meet at SCO 5
Video_icon

SCO సదస్సు వద్ద మోదీ-పుతిన్-జిన్పింగ్ స్నేహ ప్రదర్శన
Advertisement
 