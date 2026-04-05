 ఇక వస్తున్నాం.. నరకం చూపిస్తాం..: ట్రంప్‌ ప్రకటన | Trump vows to hit Iranian power plants and bridges on Tuesday | Sakshi
ఇక వస్తున్నాం.. నరకం చూపిస్తాం..: ట్రంప్‌ ప్రకటన

Apr 5 2026 5:54 PM | Updated on Apr 6 2026 6:48 AM

Trump vows to hit Iranian power plants and bridges on Tuesday

వాషింగ్టన్‌: ఇరాన్ పవర్ ప్లాంట్లు, బ్రిడ్జ్‌లపై దాడి చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌కు ఆయన ఇచ్చిన గడువు ముగుస్తుండడంతో తన ట్రూత్‌ సోషల్‌ మీడియా ట్రూత్‌లో ఓ ప్రకటన చేశారు.

‘ఇరాన్‌లో మంగళవారం పవర్ ప్లాంట్ డే, బ్రిడ్జ్ డే.. అన్నీ ఒకేసారి ఉండబోతున్నాయి. అలాంటి డే మరొకటి ఉండదు.. ఆ స్ట్రైట్ (హార్మూజ్‌ జలసంధి) తెరవండి, పిచ్చి దుర్మార్గుల్లారా.. లేకపోతే మీరు నరకంలో జీవిస్తారు.. చూడండి..’ అని అన్నారు. 

హార్మూజ్‌ జలసంధి తెరవాలని ట్రంప్‌ చాలా రోజుల నుంచి ఇరాన్‌పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. ఈ జలమార్గం ‍ద్వారా నౌకల రాకపోకలు దాదాపు ఆగిపోవడంతో చమురు ధరలు పెరిగాయి. అమెరికా బెదిరింపులకు ఇరాన్‌ ఏ మాత్రం బెదరడం లేదు. 

హార్మూజ్‌ జలసంధి తెరవాలని లేదంటే భీకర దాడులు చేస్తామని ట్రంప్‌ మొదటి నుంచి హె‍చ్చరిస్తున్నారు. హార్మూజ్‌ జలసంధిపై రాకపోకలు సులభతరం చేయడం కోసం ఒమన్, ఇరాన్ ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 5) చర్చలు నిర్వహించాయని ఒమన్ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ తెలిపింది.

"ఒమన్, ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ రెండు దేశాల విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖలు సమావేశం నిర్వహించాయి, ఇరుపక్షాల నిపుణులు హాజరయ్యారు. హార్మూజ్ ద్వారా సజావుగా రాకపోకలు జరిగేలా అవకాశాలను సృష్టించడంపై చర్చించారు" అని ఆ వార్తా సంస్థ ఎక్స్‌లో పేర్కొంది. ఇరుపక్షాల నిపుణులు దీనిపై అనేక  ప్రతిపాదనలు ముందుకు తెచ్చారని పేర్కొంది.

 

Related News By Category

Related News By Tags

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

TJR Sudhakar Babu Reacts On Ayyanna Patrudu Slaps Dalit Man In Public 1
దళితుడుపై చెయ్యి చేసుకున్నాడు.. అయ్యన్నపాత్రుడు చెంప చెళ్లుమనిపించిన సుధాకర్ బాబు
Perni Nani Emotional Words On His Father Krishna Murthy 2
నా తండ్రిని నేను చంపుకుంటానా.. పేర్ని నాని ఎమోషనల్
House Catches Fire In Duvvada Vishaka District 3
దువ్వాడలో దారుణం.. మహిళ ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన దుండగుడు
Thief Chain Snatching From Woman 4
చిల్లర చేతిలో పెట్టి మెడలో చైన్ లాక్కెళ్లిన దొంగోడు
Lucknow Super Giants Defeat Sunrisers Hyderabad 5
5 వికెట్ల తేడాతో లక్నో ఘన విజయం
