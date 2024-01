ఫ్లోరిడా: అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో ఉన్న ఫోర్ట్‌లాడర్‌డేల్‌ నగరంలో శనివారం టోర్నడో బీభత్సం సృష్టించింది. భారీ విధ్వంసం సృష్టించిన ఈ టోర్నడో చివరకు ఫోర్ట్‌ లాడర్‌డేల్‌లోనే ముగిసింది.

టోర్నడో దాటికి పలు ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. కరెంటు స్తంభాలు, వైర్లు దెబ్బతిన్నాయి. వీధుల నిండా చెత్త నిండిపోయింది. టోర్నడో విధ్వంసంలో స్థానికులెవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. ఎవరూ గాయపడలేదు.

టోర్నడో బీభత్సాన్ని పలువురు స్థానికులు తమ సెల్‌ఫోన్‌లలో వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియలో పోస్టు చేయడంతో అవి వైరల్‌గా మారాయి. సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన టోర్నడో వేగంగా బలం పుంజుకొని పలు భవనాలను, విద్యుత్‌ వైర్లను, తీరంలో నిలిచి ఉన్న నౌకలను ఢీ కొట్టిందని ఫోర్ట్‌ లాడర్‌డేల్‌ అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

🚨#UPDATE: Here is additional footage as the City of Fort Lauderdale reports that there are currently no injuries and only minor damage after a tornado touched down. They are urging citizens to be cautious of downed power lines. pic.twitter.com/wno3qonwxP

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 7, 2024