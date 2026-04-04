 ఇది భూమి అంతానికి ఆరంభమా? | Shocking Sahara Dust Storm Makes Athens Look Like Mars
ఇది భూమి అంతానికి ఆరంభమా?

Apr 4 2026 6:59 PM | Updated on Apr 4 2026 7:56 PM

Shocking Sahara Dust Storm Makes Athens Look Like Mars

ఊహించండి.. మీరు పొద్దున్నే నిద్రలేచి కిటికీ తెరిచారు. బయట సూర్యకాంతి లేదు, తెల్లటి ఆకాశం లేదు. మీకు కనిపిస్తున్నదల్లా రక్తం లాంటి ఎర్రటి రంగు! మీ చుట్టూ ఉన్న భవనాలు, రోడ్లు, చెట్లు అన్నీ అంగారక గ్రహం (Mars) మీద ఉన్నట్లుగా మారిపోయాయి. ఇది ఏదో హాలీవుడ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా సీన్ కాదు.. కొన్ని గంటల క్రితం గ్రీస్ దేశంలో ప్రజలు కళ్లారా చూసిన భయంకర నిజం! అసలు గ్రీస్ ఆకాశం ఎందుకు ఎర్రగా మారింది? ఇది ప్రళయానికి సంకేతమా? లేక ప్రకృతి మనుషులపై తీర్చుకుంటున్న పగనా? 

గ్రీస్ రాజధాని ఏథెన్స్.. పర్యాటకులకు స్వర్గధామం. కానీ అకస్మాత్తుగా అక్కడ కాలం ఆగిపోయింది. మధ్యాహ్నం సమయం అయినా సరే, నగరం మొత్తం చీకటిగా, ఎర్రటి పొగమంచుతో నిండిపోయింది. ప్రజలు భయంతో ఇళ్లలోకి పరుగులు తీశారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఫోటోలు చూసి ప్రపంచం మొత్తం వణికిపోయింది. "మనం భూమి మీద ఉన్నామా లేక మార్స్ మీద ఉన్నామా?" అంటూ నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆకాశం రంగు మారడమే కాదు, గాలి పీల్చుకోవడం కూడా నరకంలా మారిపోయింది. ముందుగా శాస్త్రవేత్తలు దీనిని చూసి షాక్ అయ్యారు. 

దీనికి కారణం సహారా ఎడారి! అవును, వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆఫ్రికాలోని సహారా ఎడారి నుండి వీచిన భారీ ధూళి తుపాను (Dust Storm) గ్రీస్ ఆకాశాన్ని కమ్మేసింది. బలమైన గాలులు ఎడారిలోని ఇసుకను, ధూళిని వేల అడుగుల ఎత్తుకు తీసుకెళ్లి, భూమధ్య సముద్రాన్ని దాటించి గ్రీస్ మీద కుమ్మరించాయి. సూర్యరశ్మి ఆ ధూళి కణాల మీద పడినప్పుడు, కేవలం ఎరుపు రంగు మాత్రమే పరావర్తనం చెంది, నగరాన్ని ఒక రక్తపు సరస్సులా మార్చేసింది. ఇది చూడటానికి వింతగా ఉన్నా, దీని వెనుక ఉన్న ప్రమాదం చాలా పెద్దది. 

గాలిలో చేరిన ఈ ధూళి కణాలు ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరితే ప్రాణాపాయం తప్పదు. గ్రీస్ ప్రభుత్వం హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఉన్నవారు, వృద్ధులు అడుగు బయట పెట్టవద్దని హెచ్చరించింది. ఆకాశం నుండి కురుస్తున్నది వర్షం కాదు.. ఇసుక రేణువులు! కార్లు, ఇళ్లు అన్నీ ఎర్రటి దుమ్ముతో నిండిపోయాయి. ఇది కేవలం ప్రకృతి వైపరీత్యం మాత్రమే కాదు, మనుషుల మనుగడకు ఒక హెచ్చరిక.

గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ స్థాయిలో ధూళి తుపాను రావడం ఇదే మొదటిసారి. శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల భూమి వేడెక్కుతోంది, దీనివల్ల ఎడారులు విస్తరిస్తున్నాయి అలాగే గాలుల వేగం అసాధారణంగా మారుతోంది. ఈరోజు గ్రీస్.. రేపు మరే దేశం? ప్రకృతి ప్రకోపిస్తే మనిషి నిర్మించిన నాగరికత క్షణాల్లో మసి అయిపోతుందని ఈ ఘటన నిరూపించింది. ఏథెన్స్ లోని పురాతన కట్టడాలు ఆ ఎర్రటి వెలుగులో చూస్తుంటే, ఏదో గ్రహాంతర వాసుల నగరంలా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ దృశ్యాలు చూస్తుంటే మనకు ఒకటే అనిపిస్తుంది.. 

మనం ప్రకృతిని కాపాడకపోతే, ప్రకృతి మనల్ని శిక్షించడం మొదలుపెడుతుంది. గ్రీస్ లో ఆకాశం మళ్లీ సాధారణ స్థితికి రావచ్చు, కానీ ఆ ఎర్రటి రంగు మిగిల్చిన భయం మాత్రం ప్రజల గుండెల్లో అలాగే ఉంటుంది. ఇది అంతానికి ఆరంభమా? లేక మనల్ని మనం మార్చుకోవడానికి ప్రకృతి ఇచ్చిన ఆఖరి అవకాశమా? మిత్రులారా, ఈ భయంకరమైన దృశ్యాల గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు? ఇది ప్రకృతి వైపరీత్యమా లేక మనుషుల తప్పిదమా? 

 

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 