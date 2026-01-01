ఇస్లామాబాద్: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య మధ్యప్రాచ్యంలో జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల పెర్షియన్ గల్ఫ్లోని హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు సరఫరా ఆగిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడటంతో పాకిస్తాన్లో ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తింది. దీని ప్రభావంతో దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ సోమవారం టెలివిజన్ ద్వారా ఇంధన ఆదా కోసం కఠిన చర్యలను ప్రకటించారు.
ప్రధాన నిర్ణయాలు
మార్చి 16 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలు రెండు వారాల పాటు మూసివేయనున్నారు. యూనివర్సిటీలు, కళాశాలలు వెంటనే ఆన్లైన్ తరగతులకు మారనున్నాయి.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు (బ్యాంకులను మినహాయించి) వారానికి నాలుగు రోజులు మాత్రమే పని చేయనున్నాయి. సగం ఉద్యోగులు (50 శాతం) వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయాలి.
ప్రభుత్వ శాఖలకు ఇంధన అలవెన్సులు వచ్చే రెండు నెలల పాటు 50 శాతం తగ్గించారు.
ప్రధాని షరీఫ్ తన ప్రసంగంలో “ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించి, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షించడం మన ముఖ్య లక్ష్యం. ఈ నిర్ణయాలు కష్టమైనవే అయినా, ప్రజల సహకారంతో ఈ సంక్షోభాన్ని అధిగమిస్తాం” అని పేర్కొన్నారు.