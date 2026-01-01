ఇరాన్‌ యుద్ధంపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడి కీలక వ్యాఖ్యలు

ఇరాన్పై జరుగుతున్న యుద్ధం గురించి ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సంఘర్షణ ముగిసే అవకాశాలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ యుద్ధం ప్రస్తుత తీవ్ర స్థాయిలో ఇంకా చాలా రోజులు, బహుశా పలు వారాల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని మాక్రాన్ అంచనా వేశారు. ఇది పూర్తిగా ప్రతి పక్షం తమ తుది లక్ష్యాలను ఎలా నిర్వచిస్తుందనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన వివరించారు.
"అంతిమంగా ఏ తుది స్థితిని సాధించాలనుకుంటున్నారో అదే ఈ యుద్ధం ఎంతకాలం ఉంటుందో నిర్ణయిస్తుంది" అని మాక్రాన్ పేర్కొన్నారు. ఈ సంఘర్షణలో ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ ద్వారా మాత్రమే ఇరాన్ రెజీమ్లో లోతైన మార్పులు తీసుకురాలేవని, అయితే బాలిస్టిక్ సామర్థ్యాలు లేదా నావికాదళాన్ని నిర్వీర్యం చేయడమైతే కొన్ని వారాల్లో సాధ్యమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రస్తుతం యుద్ధం తీవ్ర స్థాయిలో కొనసాగుతుండగా, ఫ్రాన్స్ ఈ సంఘర్షణలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం లేదని, కేవలం రక్షణాత్మక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు మాక్రాన్ స్పష్టం చేశారు. మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి పునరుద్ధరణకు ప్రయత్నిస్తామని ఆయన తెలిపారు. ఈ పరిస్థితుల్లో అంతర్జాతీయ సమాజం డీ-ఎస్కలేషన్పై దృష్టి పెట్టాలని ఫ్రాన్స్ పదేపదే పిలుపునిచ్చింది.