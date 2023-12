ఆక్లాండ్‌: న్యూజిలాండ్‌లో కొత్త ఏడాదికి వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆక్లాండ్‌(న్యూజిలాండ్‌ కాలమానం ప్రకారం) ప్రజలు కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలికారు. 2024కి కివీస్‌ ప్రజలు గ్రాండ్‌ వెల్‌కం చెప్పారు.

ఈ సందర్బంగా లైట్‌హౌస్‌ దగ్గర లేజర్‌ షో ఆకట్టుకుంది. బాణాసంచా పేలుళ్లలో న్యూఇయర్‌కు ఆక్లాండ్‌ ప్రజలు స్వాగతం చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచాయి.

#WATCH | New Zealand's Auckland welcomes the new year 2024 with fireworks (Source: Reuters) pic.twitter.com/faBWL0b7Eh — ANI (@ANI) December 31, 2023

ఇటు భారత్‌లోనూ మరికొన్ని గంటల్లో ప్రజలు కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఈ సందర్బంగా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్‌ వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని జల్‌పాయ్‌గిరిలో ఈ ఏడాదికి చివరి సూర్యాస్తమయం ఇదే అంటూ వీడియోను షేర్‌ చేశారు.