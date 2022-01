సెలబ్రిటీలకు చేదు అనుభవాలు ఎదురైనప్పుడు సోషల్‌ మీడియా సాక్షిగా చర్చలు నడవడం సహజం. మిస్‌ యూనివర్స్‌-2012 ఒలీవియా కల్పో తాజాగా తనకు ఎదురైన ఓ అనుభవం గురించి పోస్ట్‌ చేయగా.. అభిమానుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది.

గురువారం చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రకారం.. మెక్సికోలోని కాబో శాన్‌ లుకాస్‌ అనే రిసార్ట్‌కి తన సోదరి, బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో పాటు బయలుదేరింది. ఆ సమయంలో ఆమె పైన టాప్‌తో డ్రెస్‌ వేసుకుని ఉంది. అయితే క్లీవేజ్‌ కనిపించేలా ఆ డ్రెస్సు ఉండడంతో సిబ్బంది ఆమెను విమానంలోకి అనుమతించలేదు. దీంతో తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ క్రిస్టియన్‌ మెక్‌కాఫెరే హూడీని తగిలించుకుని ఆమె ఫ్లైట్‌ ఎక్కింది.

ఈ క్రమంలో ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసిన ఆమెకు షాక్‌ తగిలింది. తనకంటే దారుణమైన దుస్తులతో ఉన్న మహిళను విమానంలోకి సిబ్బంది అనుమతించారు. దీంతో అక్కడి ఘటనతంతా వరుసగా ఫొటోలు, వీడియోల రూపంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది ఒలీవియా సోదరి అరోరా. తనకు ఎదురైన అమానం గురించి అందరికీ తెలియాలనే తాను ఈ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు ఓ మీడియా హౌజ్‌ ఇంటర్వ్యూలో వ్యాఖ్యానించింది ఒలీవియా.

Come on! Who dresses like that to go on a plane. I’m glad @AmericanAir made her cover up. People today think they can just walk around scantily clad and we’re just supposed to accept it. @oliviaculpo dress like an adult. #teamamericanairlines — Missy (@melissa_U25) January 15, 2022

PR stunt, it's the simplest explanation. It worked too, BTW. — 🍊💊Jorj X McKie🍊💊 (@Jorj_X_McKie) January 15, 2022