హమాస్‌ మిలిటెంట్ల దాడులతో దద్దరిల్లిన ఇజ్రాయెల్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ చేరుకున్నారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం టెల్‌ అవీవ్‌లోని బెన్‌ గురియన్‌ ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న బైడెన్‌కు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజమిన్‌ నెతన్యాహు, అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఇరు దేశాల అధ్యక్షులు యుద్ధ పరిస్థితిపై, మానవతా సాయంపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతున్నారు.

ఆసుప్రతిపై దాడి ఇజ్రాయెల్‌ జరిపింది కాదు

ఇజ్రాయెల్‌కు మద్దతు తెలిపేందుకే తాను ఇక్కడికి వచ్చినట్లు ఈ సందర్భంగా బైడెన్‌ తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్‌కు తమ మద్దతు కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు. గాజాలో అల్‌ అహ్లీ ఆసుపత్రిపై జరిగిన దాడి ఇజ్రాయెల్‌ జరిపినది కాదని, వేరే వైపు నుంచి వచ్చినదిగా కనిపిస్తుందని చెప్పారు.

10 రోజులుకు పైగా జరుపుతున్న ఉగ్రవాద సంస్థ హమాస్‌ దాడుల్లో 1300 మంది ఇజ్రాయిల్స్‌తోపాటు 31 మంది అమెరికన్లు మరణించినట్లు పేర్కొన్నారు. చిన్నారులు, మహిళలతో సహా అనేకమందిని బందీలుగా ఉంచారని విమర్శించారు. ఐసిస్‌ ఉగ్రవాదులకు మించి దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు. పాలస్తీనా ప్రజల గౌరవం, స్వీయనిర్ణయాధికారాన్ని హమాస్ ప్రతిబింబించదని పునరుద్ఘాటించారు.

విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయెల్‌కు అండగా నిలుస్తున్నందుకు బైడెన్‌ నెతన్యాహు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. యుద్ధ సమయంలో తమ దేశంలో పర్యటించిన తొలి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా జో బైడెన్‌ నిలిచారని అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇది ఇజ్రాయెల్, యూదుల భవిష్యత్తు పట్ల తనకున్న వ్యక్తిగత నిబద్ధతను తెలియజేస్తుందన్నారు. ఇజ్రాయెల్‌కు అమెరికా అందిస్తున్న సాయాన్ని మరవలేమని పేర్కొన్నారు.

తమ ఓపికను పరీక్షించవద్దనే స్పష్టమైన సందేహాన్ని హమాస్‌కు తెలియజేసినందకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఐఎస్‌ఐఎస్‌ను. నాజీలను ఓడించడానికి ప్రపంచం ఏకం అయినట్లే.., హమాస్‌ను ఓడించడానికి కూడా విశ్వమంతా ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇజ్రాయెల్‌తోపాటు ప్రపంచంలో శాంతి, భద్రత కోసం ఇది జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

#WATCH | US President Joe Biden arrives in Tel Aviv, Israel amid Israel-Hamas conflict. Israel PM Benjamin Netanyahu and President Isaac Herzog receive him at Ben Gurion Airport.

(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/KD7qsp6VGw— ANI (@ANI) October 18, 2023