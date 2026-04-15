 Iran president pezeshkian says Iran seeking dialogue, not war | Sakshi
‘ట్రంప్‌ రండి.. కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం’ : ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు

Apr 15 2026 3:25 PM | Updated on Apr 15 2026 4:02 PM

Iran president pezeshkian says Iran seeking dialogue, not war

టెహ్రాన్‌: పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. అమెరికాతో తమ దేశం యుద్ధాన్ని కాకుండా శాంతి చర్చలు కోరుకుంటుందని ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌ స్పష్టం చేశారు.  ఇదే విషయాన్ని ఇరాన్‌ ప్రభుత్వ మీడియా సంస్థ ఇస్లామిక్‌ రిపబ్లిక్‌ న్యూస్‌ ఏజెన్సీ (ఐఆర్‌ఎన్‌ఏ)ధృవీకరించింది.

పశ్చిమాసియా యుద్ధం. ఆ యుద్ధం కారణంగా ఇరాన్‌కు వాటిల్లిన నష్టం, హర్మూజ్‌ జలసంధిని అమెరికా మూసివేత వంటి పరిణామాలు, పాకిస్థాన్‌లో అమెరికా-ఇరాన్‌ల మధ్య జరిగిన చర్చలతో పాటు ఇతర అంశాలపై పెజెష్కియాన్‌ ఐఆర్‌ఎన్‌ఏతో మాట్లాడారు. 

ఈ సందర్భంగా పెజెష్కియాన్‌  తమ దేశం యుద్ధాన్ని కాకుండా చర్చలను కోరుకుంటోందన్నారు. అయితే అమెరికా తన ఇష్టాన్ని మా రుద్దడానికి లేదంటే లొంగిపోయేలా చేసేందుకు అమెరికా చేస్తున్న ఏ ప్రయత్నమైనా విఫలమవుతుందన్నారు. అదే సమయంలో ఇరాన్‌లో అపార ప్రాణ నష్టానికి కారణమైన అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ను అంతర్జాతీయ సమాజం ఖండించాలని స్పష్టం చేశారు.  అంతర్జాతీయ చట్టం, మానవతా సూత్రాల ప్రకారం పౌరులను, ఉన్నత వర్గాలను, పిల్లలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, అలాగే పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు వంటి కీలక కేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడాన్ని సమర్ధించకూడదని స్పష్టం చేశారు. 

మత్స్యకారులతో వైఎస్‌ జగన్‌ మమేకం (ఫొటోలు)
తిరుమలలో పండగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న సంయుక్త (ఫొటోలు)
మెరిసిపోతున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
బ్లాక్ శారీలో మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్‌ : నెహ్రూ జూ పార్కులోని మూగజీవులకు వేసవి తాపం (ఫొటోలు)

బీహార్ సీఎంగా సామ్రాట్ చౌదరి ప్రమాణ స్వీకారం
టీమిండియాలోకి బుడ్జోడు ఎంట్రీ ఖరారు
కేంద్రానికి మరోసారి సీఎం స్టాలిన్ హెచ్చరిక
రూ 399కే అర్థ నగ్న వీడియోలు! అడ్డంగా దొరికిన యాంకర్ విష్ణు ప్రియ
మన వారసత్వం జగనన్న గుండె ధైర్యం, చరిత్రలో ఒకే ఒక్కడు వైఎస్ జగన్
