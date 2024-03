వాషింగ్టన్‌: ఎర్ర సముద్రంలో వాణిజ్యనౌకలపై హౌతీలు దాడులు పెంచారు. తాజాగా శనివారం(మార్చ్‌ 23) యెమెన్‌ తీరానికి సమీపంలో చైనాకు చెందిన ఆయిల్‌ ట్యాంకర్‌ నౌక ఎంవీ హంగ్‌ పూ పై హౌతీలు బాలిస్టిక్‌ మిసైళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికా రక్షణ శాఖ ముఖ్య కార్యాలయం సెంట్రల్‌ కమాండ్‌(సెంట్‌ కామ్‌) ఆదివారం(మార్చ్‌ 24) ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో ధృవీకరించింది. పనామా ఫ్లాగ్‌తో నడుస్తున్న ఈ నౌకను చైనా యాజమాన్యం నిర్వహిస్తోంది.

MARCH 23 RED SEA UPDATE

From 2:50 to 4:30 a.m. (Sanaa time)

March 23, the Iranian-backed Houthis launched four anti-ship ballistic missiles (ASBM) into the Red Sea in the vicinity of M/V Huang Pu, a Panamanian-flagged, Chinese-owned, Chinese-operated oil tanker.

At 4:25 p.m.… pic.twitter.com/n1RwYdW87E

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2024