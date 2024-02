టెస్లా విషయంలో ఆ కంపెనీ సీఈవో ఎలాన్‌ మస్క్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని డెలావర్‌ నుంచి టెక్సాస్‌కు తరలిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. భారీ ప్యాకేజీ అందుకునేందుకు మస్క్‌ అనర్హుడంటూ డెలావర్‌ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన తరుణంలోనే ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం.

ఇదిలా ఉంటే.. టెస్లా బోర్డు డైరెక్టర్లు నిర్ణయించిన 55 బిలియన్‌ డాలర్ల (దాదాపు రూ.4.5 లక్షల కోట్లు) భారీ వేతన ప్యాకేజీ అందుకునేందుకు ఎలాన్‌ మస్క్‌ అనర్హుడంటూ డెలావర్‌ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఆ వెంటనే మస్క్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. డెలావర్‌ రాష్ట్రంలో ఎవరూ తమ సంస్థలను రిజిస్టర్‌ చేసుకోవద్దని పిలుపునిచ్చారు.

The public vote is unequivocally in favor of Texas!

Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d

