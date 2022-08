వాషింగ్టన్‌: ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండింగ్‌ చేసే సమయంలో రెండు మినీ విమానాలు ఢీకొని ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో జరిగిన దుర్ఘటనలో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. వాట్సోన్‌విల్లే నగరంలోని స్థానిక విమానాశ్రయంలో రెండు విమానాలు ల్యాండింగ్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు చెప్పారు.

‘వాట్సోన్‌విల‍్లే మున్సిపల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో 2 విమానాలు ల్యాండింగ్‌ చేసే ప్రయత్నంలో ఢీకొన్నాయి. ఈ సంఘటనపై పలు ఏజెన్సీలు సత్వరం స్పందించాయి. పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు మాకు సమాచారం ఉంది.’ అని ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు స్థానిక అధికారులు. ఈ ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మరోవైపు.. ఫెడరల్‌ ఏవియేషన్‌ ప్రకారం.. ట్విన్‌ ఇంజిన్‌ సెస్నా 340 విమానంలో ఇద్దరు, సింగిల్‌ ఇంజిన్‌ సెస్నా152 విమానంలో పైలట్‌ ఉన్నారు. ఎవరైనా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారా? అనే విషయం తెలియరాలేదని పేర్కొంది ఎఫ్‌ఏఏ.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.

Report came in at 2:56pm.

Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

— City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022