గాల్వన్‌ లోయలో చైనా జెండా రెపరెపలు? అసలు విషయం చెప్పిన భారత ఆర్మీ

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: తూర్పు లద్దాఖ్‌ సరిహద్దుల్లో చైనా రెచ్చగొట్టే చర్యలు కొనసాగిస్తోంది. మరోసారి హద్దు మీరిన డ్రాగన్ ఆర్మీ గాల్వన్ లోయలో జనవరి 1న తమ జాతీయ జెండా ఎగురవేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఆ దేశ అధికారిక పత్రిక గ్లోబల్ టైమ్స్ ట్వీట్ చేసింది. ఈ జాతీయ జెండా చాలా ప్రత్యేకమని.. ఒకప్పుడు బీజింగ్‌లోని తియానన్మెన్ స్క్వేర్‌పై ఎగిరిందని చైనా అధికార మీడియా ప్రతినిధి షెన్ షివీ ట్వీట్ చేశారు.

🇨🇳China’s national flag rise over Galwan Valley on the New Year Day of 2022.

This national flag is very special since it once flew over Tiananmen Square in Beijing. pic.twitter.com/fBzN0I4mCi

— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) January 1, 2022