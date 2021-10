భారత ఆర్మీ చేతికి త్రిశూల్, వజ్రా ఆయుధాలు అందనున్నాయి. ఇకపై సరిహద్దుల్లో కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడే చైనాకి చుక్కలే కనపడున్నాయి. 2020 జూన్‌ 14 గాల్వాన్‌ లోయలో చైనా ఆర్మీ తన సాంప్రదాయ ఆయుధాలు స్టీల్ రాడ్లు, మేకులు ఉన్న రాడ్లు, రాళ్లతో దాడి చేసింది. ఇప్పుడు భారత సైన్యం కూడా అదే తరహాలో ట్రెడీషనల్‌ వెపన్స్‌తో డ్రాగన్‌ ఆర్మీకి బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధమైంది.

తీరు మారలేదు..

గతేదాడి జూన్‌ 14న అర్ధరాత్రి చైనాకు చెందిన పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ(పీఎల్ఏ) గల్వాన్‌ లోయలో ఎల్‌ఏసీ వెంబడి ఉద్రిక్తతలు సృష్టించింది. వారిని నిలువరించేందుకు భారత ఆర్మీ ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని మిర్యాలగూడకు చెందిన కల్నల్ సంతోష్ బాబు సహా 20 మంది జవాన్లు అమరులయ్యారు. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొనగా పలు దఫాలుగా దౌత్య, సైనికాధికారుల మధ్య చర్చలు జరిగడంతో పరిస్థితులు అదుపులోకి వచ్చాయి. అయినా చైనా తీరు మారలేదు. అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా కవ్వింపులకు పాల్పడుతుంది. ఇండియన్‌ ఆర్మీ అదే తరహాలో తిప్పికొడుతుంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో చైనాకు బుద్ధి చెప్పేందుకు భారత ఆర్మీ మరో అడుగు ముందుకేసింది. ఈసారి చైనా తోకజాడిస్తే బుద్ధిచెప్పేందుకు భారత ఆర్మీ నాన్‌ లెథాల్‌ వెపన్స్‌తో పహారా కాయనుంది.

#WATCH 'Trishul' and 'Sapper Punch'- non-lethal weapons-developed by UP-based Apasteron Pvt Ltd to make the enemy temporarily ineffective in case of violent face offs pic.twitter.com/DmniC0TOET

— ANI (@ANI) October 18, 2021