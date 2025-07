ఒట్టావా: కెనడాతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించిన లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్..హింస, దోపిడీ, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాతో పాటు, పలు హత్యలకు పాల్పడుతున్నదని కెనడియన్‌ నేత డేనియల్ స్మిత్ పేర్కొన్నారు. ఈ గ్యాంగ్‌ అంతర్జాతీయ నేర నెట్‌వర్క్ కలిగివున్నదని, అందుకే ఈ గ్యాంగ్‌కు టెర్రర్‌ ట్యాగ్‌ ఇవ్వాలని ఆయన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కోరారు.

లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ లక్ష్యం నేరపూరితమైనదని, హింసాత్మకమైనదని స్మిత్ ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఈ ముఠా కార్యకలాపాలకు ఎటువంటి హద్దులు లేవని, దీనికి దేశంలో స్థానం ఉండకూడదని అన్నారు. బిష్ణోయ్ ముఠాను ఉగ్రవాద సంస్థగా అధికారికంగా గుర్తించడం ద్వారా, దాని ఆటలు ఇకపై సాగవని , ప్రాంతీయ స్థాయి చట్ట అమలు సంస్థల కార్యకలాపాలకు అంతరాయం ఏర్పడదని స్మిత్‌ పేర్కొన్నారు. కాగా బిష్ణోయ్ నెట్‌వర్క్‌లో కీలకంగా భావిస్తున్న గోల్డీ బ్రార్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని భారత్‌ ఎప్పటినుంచో కెనడాను కోరుతూ వస్తోంది.



The Lawrence Bishnoi Gang is a transnational criminal network responsible for violence, extortion, drug trafficking and targeted killings, including here in Canada. Its reach is global, and its intent is criminal and violent.



