‘గుర్తు’కు మొదటి అక్షరమే ఆధారం
హన్మకొండ అర్బన్ : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ అభ్యర్థులుగా పోటీచేసే వారికి అధికారులు ఈ విధంగా గుర్తులు కేటాయిస్తారు. నామినేషన్న్పత్రాల పేరులోని మొదటి అక్షరం ఆధారంగానే అభ్యర్థులకు గుర్తులు కేటాయిస్తారు. ఉదాహరణకు ‘అ’ అనే పేరుతో నామినేషన్ వేసిన అభ్యర్థికి అంతకు తర్వాత వచ్చే అక్షరం కంటే ముందు గుర్తును కేటాయిస్తారు. అంటే పేరుకు ముందు ఉండే అక్షరం మేరకు గుర్తుల కేటాయింపు ఉంటుంది.
శబరిమల రైళ్ల పొడిగింపు
కాజీపేట రూరల్: అయ్యప్ప మాలధారుల సౌకర్యార్థం ప్రవేశపెట్టిన శబరిమల ప్రత్యేక రైళ్లను పొడిగించినట్లు బుధవారం దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఎ.శ్రీధర్ తెలిపారు. 2026 జనవరి 3వ తేదీన సి ర్పూర్కాగజ్నగర్–కొల్లం (07117) ఎక్స్ప్రెస్, 20 26 జనవరి 5వ తేదీన కొల్లం–చర్లపల్లి (07118) ఎ క్స్ప్రెస్ వరంగల్ మీదుగా ప్రయాణించనున్నాయి. 2026 జనవరి 3వ తేదీన వరంగల్, కాజీపేట మీ దుగా కొల్లం–చర్లపల్లి (17125) రైలును పొడిగించి నడిపిస్తున్నారు. ఈ రైలుకు కాయన్కుళం, చెంగనూర్, తిరువల, కొట్టాయం, ఎర్నాకులం, అలువా, త్రి శూరు, పాలక్కడ్, పొదనూర్, తిరుపూర్, ఈరోడ్, సేలం, జోలెర్పెట్టయ్, కట్పడి, చిత్తూరు, పాకల్, తిరుపతి, రేణిగుంట, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, బాపట్ల, తెనాలి, విజయవాడ, ఖమ్మం, డోర్నకల్, మహబూబాబాద్, కేసముద్రం, వరంగల్, కాజీపే ట, జనగామ, భువనగిరిలో హాల్టింగ్ కల్పించారు.
మామపై కత్తితో అల్లుడి దాడి
రామన్నపేట : మామపై కత్తితో అల్లుడి దాడికి పా ల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన మంగళవారం రాత్రి వరంగల్ రామన్నపేటలో చోటుచేసుకుంది. మట్టెవాడ పోలీ సుల కథనం ప్రకారం.. రామన్నపేటకు చెందిన శ్రీకన్యతో హనుమకొండ నయీంనగర్కు చెందిన వాకిటి అనిల్కు ఏడేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. వివాహం జరిగిన రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు అనిల్ బాగానే ఉన్నాడు. అనంతరం మద్యానికి బానిసై భార్యను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించేవాడు. దీంతో శ్రీకన్య తన తండ్రి గున్నాల ప్రభాకర్ వద్దకు వచ్చింది. గొడవల అనంతరం రెండేళ్ల నుంచి అనిల్, శ్రీకన్య దంపతులు రామన్నపేటలో ప్రభాకర్ ఇంటికి సమీపంలో ఓ ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్నారు. ఈక్రమంలో మంగళవారం శ్రీకన్యపై అనిల్ దాడికి యత్నించగా సమీపంలో ఉన్న తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్లింది. అక్కడికి చేరుకున్న అనిల్.. తన అత్తామామ ప్రభాకర్, అనితతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. అనంతరం ప్రభాకర్పై కత్తితో దాడి చేసి గాయపరిచాడు. ఈ ఘటనలో అనిత వెనుకకు నెట్టె క్రమంలో అనిల్కు కూడా గాయాలయ్యాయి. ప్ర భాకర్ మరో కూతురు లావణ్య ఫిర్యాదు మేరకు అనిల్పై కేసు న మోదు చేసి దర్యా ప్తు చేస్తున్నట్లు ఇన్స్పెక్టర్ కరుణాకర్ తెలిపారు.