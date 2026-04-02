 మీ గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని అందుకోవడం ఎలా? | What Is Self-Actualization How Can Transform Your Life
Sakshi News home page

Trending News:

మీ గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని అందుకోవడం ఎలా?

Apr 2 2026 7:10 AM | Updated on Apr 2 2026 7:10 AM

What Is Self-Actualization How Can Transform Your Life

చాలామంది తమ జీవిత కాలమంతా కేవలం అవసరాల కోసమే బ్రతుకుతారు. కొద్దిమంది మాత్రమే తమ 'గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని' (Full Potential) అందుకుంటారు. సైకాలజీలో Abraham Maslow చెప్పిన 'Hierarchy of Needs'లో అత్యున్నత శిఖరం ఈ'Self-Actualization' (ఆత్మ సాక్షాత్కారం లేదా స్వయం పరిపూర్ణత).

సెల్ఫ్-యాక్చువలైజేషన్ అంటే పర్ఫెక్ట్ గా మారిపోవడం కాదు, మీలోని 'యథార్థమైన వెర్షన్' (Authentic Version) ని ఆవిష్కరించడం. మీరు ఒక డాక్టరో, ఇంజనీరో లేదా సైకాలజిస్టో కావచ్చు.. కానీ ఆ వృత్తిలో మీరు మీ ప్రత్యేకతను (Uniqueness) ఎలా చూపిస్తున్నారు అనేదే ముఖ్యం.

మాస్లో పిరమిడ్‌లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు?
మాస్లో ప్రకారం, మనిషికి ఐదు రకాల అవసరాలు ఉంటాయి.
1.    శారీరక అవసరాలు: తిండి, నిద్ర.
2.    భద్రత: ఇల్లు, ఉద్యోగం.
3.    ప్రేమ/సంబంధాలు: కుటుంబం, స్నేహితులు.
4.    గౌరవం (Esteem): గుర్తింపు, ఆత్మగౌరవం.
5.    Self-Actualization: మీ అంతిమ లక్ష్యం, సృజనాత్మకత.
చాలామంది మొదటి నాలుగు మెట్ల దగ్గరే ఆగిపోతారు. మీరు ఐదో మెట్టు ఎక్కాలంటే, మీ భయాలను దాటి మీ Purpose వైపు ప్రయాణించాలి.

సెల్ఫ్-యాక్చువలైజ్డ్ వ్యక్తి లక్షణాలు
మీరు గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని అందుకుంటున్నారని చెప్పడానికి కొన్ని సంకేతాలు:

Reality Perception: మీరు ప్రపంచాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూస్తారు, భ్రమల్లో ఉండరు.

Acceptance: మిమ్మల్ని మీరు, ఇతరులను ఏ విధమైన జడ్జిమెంట్ లేకుండా అంగీకరిస్తారు.

Spontaneity: మీ ఆలోచనల్లో, పనుల్లో ఒక సహజత్వం ఉంటుంది.

Peak Experiences: పని చేస్తున్నప్పుడు సమయాన్ని మర్చిపోయే Flow Stateని అనుభవిస్తారు.

మోటివేషన్ మాయ vs యథార్థ వికాసం
"వేరే ఎవరో సాధించిన దాన్ని చూసి నువ్వు కూడా అదే సాధించు" అని మోటివేషన్ చెప్తుంది. ఇది మిమ్మల్ని 'కాపీ' గా మారుస్తుంది. కానీ సైకాలజీ, "నీ లోపల ఉన్న ప్రత్యేకమైన విత్తనం ఏంటో చూడు, అది వృక్షం అయ్యేలా చెయ్యి" అని చెప్తుంది. సెల్ఫ్-యాక్చువలైజేషన్ అంటే ఇతరులతో పోటీ పడటం కాదు, మీ నిన్నటి వెర్షన్ని అధిగమించడం.

మీ పొటెన్షియల్‌ని అన్‌లాక్ చేయండి
Genius Matrix Hubఫిలాసఫీ ప్రకారం, ఈ శిఖరాన్ని చేరే మార్గం:
Step 1: Break Social Conditioning
"లోకం ఏమనుకుంటుందో" అని మీ కలలను చంపుకునే ఆ పాత మనస్తత్వాన్ని 'Break' చేయండి. ఇతరుల అంచనాల కోసం కాకుండా, మీ ఆత్మ తృప్తి కోసం జీవించడం మొదలుపెట్టండి. మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ అంచనా వేసుకునే ఆ 'లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్' ని తొలగించండి.
Step 2: Build Purpose Driven Life
మీకు నచ్చిన పనిని, ప్రపంచానికి అవసరమైన పనిని గుర్తించి దాన్ని 'Build' చేయండి. మీ ప్రతిభను పదును పెట్టుకోండి. ప్రతిరోజూ 1% మెరుగవ్వాలనే 'Kaizen' సూత్రాన్ని పాటించండి. మీ సామర్థ్యం పెరిగే కొద్దీ మీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది.
Step 3: Beyond Transcendence
మీరు ఒక స్థాయికి చేరాక, మీ పొటెన్షియల్ ని ఇతరుల మేలు కోసం వాడండి. మీరు కేవలం మీ కోసం కాకుండా, సమాజం కోసం ఒక 'వారసత్వాన్ని' వదిలి వెళ్ళినప్పుడే మీరు సంపూర్ణంగా సెల్ఫ్-యాక్చువలైజ్డ్ అయినట్లు. ఇదే 'Beyond' స్టేజ్.

మీరు మీ పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నారా?
ఈ రోజు మీరు ఒక చిన్న విశ్లేషణ చేయండి:
1.    మీలో ఉన్న ఆ ఒక్క ప్రత్యేకమైన టాలెంట్ ఏంటి? దాన్ని మీరు 100% వాడుతున్నారా?
2.    మీకు ఏ పనులు చేస్తున్నప్పుడు సమయాన్ని మర్చిపోతున్నారు? (Flow State)
3.    మీరు చనిపోయిన తర్వాత, జనం మిమ్మల్ని ఏమని గుర్తుంచుకోవాలి అని కోరుకుంటున్నారు?

మీరే ఒక మాస్టర్ పీస్!
బ్రో, ప్రతి విత్తనంలో ఒక అడవి దాగి ఉంటుంది. అలాగే మీలో ఒక అసాధారణమైన శక్తి ఉంది. దాన్ని బయటకు తీయడమే మీ జీవిత లక్ష్యం కావాలి. సెల్ఫ్-యాక్చువలైజేషన్ అనేది ఒక పాయింట్ కాదు, అది ఒక ప్రయాణం. ఆ ప్రయాణంలో మీరు ఎంత ఎదిగితే, ప్రపంచం అంత వెలుగుతుంది.

"What a man can be, he must be."
- Abraham Maslow 

సైకాలజిస్ట్ విశేష్ 
Genius Matrix Hub 
8019 000066
www.psyvisesh.com

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 4

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Clash Between Two Teams While Playing Cricket 1
Video_icon

విశాఖ జిల్లాలో యువకుడి ప్రాణం తీసిన క్రికెట్
TJR Sudhakar Babu Reacts On Ayyanna Patrudu Slaps Dalit Man In Public 2
Video_icon

దళితుడుపై చెయ్యి చేసుకున్నాడు.. అయ్యన్నపాత్రుడు చెంప చెళ్లుమనిపించిన సుధాకర్ బాబు
Perni Nani Emotional Words On His Father Krishna Murthy 3
Video_icon

నా తండ్రిని నేను చంపుకుంటానా.. పేర్ని నాని ఎమోషనల్
House Catches Fire In Duvvada Vishaka District 4
Video_icon

దువ్వాడలో దారుణం.. మహిళ ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన దుండగుడు
Thief Chain Snatching From Woman 5
Video_icon

చిల్లర చేతిలో పెట్టి మెడలో చైన్ లాక్కెళ్లిన దొంగోడు
Advertisement
 