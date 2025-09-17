 తెలంగాణ చీఫ్‌ పోస్ట్‌ మాస్టర్‌గా జనరల్‌గా వీణాకుమారి | Dr. Veena Kumari Dermal Appointed as Telangana Chief Postmaster General | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలంగాణ చీఫ్‌ పోస్ట్‌ మాస్టర్‌గా జనరల్‌గా వీణాకుమారి

Sep 17 2025 11:43 AM | Updated on Sep 17 2025 12:43 PM

Veena Kumari Dermal takes charge as new Chief Post Master General Telangan

తెలంగాణ సర్కిల్‌ చీఫ్‌ పోస్ట్‌మాస్టర్‌ జనరల్‌గా డాక్టర్‌ వీణా కుమారి డెర్మల్‌ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇప్పటి వరకు ఢిల్లీలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌గా పనిచేసిన ఆమె పదోన్నతితో తెలంగాణ సర్కిల్‌కు బదిలీ అయ్యారు. ఇండియన్‌ పోస్టల్‌ సర్వీస్‌ 1998 బ్యాచ్‌ అధికారి అయిన వీణాకుమారి ఆ శాఖలో వివిధ స్థాయిల్లో పనిచేశారు. 

తపాలా శాఖ ఇటీవలే ప్రారంభించిన అడ్వాన్స్‌డ్‌ పోస్టల్‌ టెక్నాలజీ 2.0 తయారీలో కీలక పాత్ర పోషించారు. కేంద్ర గనుల శాఖ జాయింట్‌ సెక్రటరీగా కూడా పనిచేసి ఆ శాఖలో పలు సంస్కరణలు ప్రారంభించటంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. తమిళనాడు సెంట్రల్‌ రీజియన్‌ పోస్ట్‌ మాస్టర్‌ జనరల్‌గా, ఢిల్లీ ఢాక్‌ భవన్‌ పీఎంయూ డైరెక్టర్‌గా, మైసూరు పోస్టల్‌ శిక్షణ కేంద్రం డైరెక్టర్‌గా, ధార్వాడ్‌ రీజియన్‌ డైరెక్టర్‌గా కూడా ఆమె విధులు నిర్వర్తించారు.  

(చదవండి: ‘రండి.. ఫొటో దిగుదాం’)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘మిరాయ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో మెరిసిన శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 2

నవరాత్రులకు సిద్దమైన అమ్మవారి విగ్రహాలు రండి చూసేద్దాం (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడలో ‘మిరాయ్‌’ మూవీ విజయోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

నేడు ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజు.. ఈ ఫొటోలు చూశారా..
photo 5

‘ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షో’ మూవీ టీజర్‌ విడుదల (ఫొటోలు)

Video

View all
Lakshmi Parvathi Fires on Venkaiah Naidu 1
Video_icon

Lakshmi Parvathi: వెన్నుపోటు చంద్రబాబును వెంకయ్య నాయుడు వెనకేసుకొస్తున్నారు
Heavy Water Flow on Roads in Tirupati due to Rains 2
Video_icon

తిరుపతిలో కుండపోత వర్షం
YSRCP Jogi Ramesh Slams Chandrababu Lokesh 3
Video_icon

Jogi Ramesh: TDP నేతల అక్రమ బూడిద - తరలింపునకు వ్యతిరేకంగా ధర్నా
IT Raids on Gold Merchant Pawan Varma House in Hyderabad 4
Video_icon

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఐటీ అధికారుల సోదాలు
Siddhu Jonnalagadda Follow His Tillu Sentiment 5
Video_icon

తెలుసు కదా.. రూటు మార్చిన టిల్లు
Advertisement
 