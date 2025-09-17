 ‘రండి.. ఫొటో దిగుదాం’ | Passport office in Hyderabad: PSK inaugurated in Old City | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘రండి.. ఫొటో దిగుదాం’

Sep 17 2025 11:25 AM | Updated on Sep 17 2025 11:25 AM

Passport office in Hyderabad: PSK inaugurated in Old City

అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఎంజీబీఎస్‌ మెట్రో స్టేషన్‌లోని మొదటి అంతస్తు.. మంగళవారం ఉదయం 11.30 గంటల ప్రాంతం.. అమీర్‌పేట నుంచి అక్కడకు రీలోకేట్‌ అయిన పాస్‌పోర్టు సేవా కేంద్రం (పీఎస్‌కే) ప్రారంభమైంది. కేంద్ర విదేశీ వ్యవహార మంత్రిత్వ శాఖలో (ఎంఈఏ) సంయుక్త  కార్యదర్శి హోదాలో ఉన్న చీఫ్‌ పాస్‌పోర్టు ఆఫీసర్‌ డాక్టర్‌ కేజే శ్రీనివాస ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఫొటో సెషన్‌ నడిచింది. పాస్‌పోర్టు కార్యాలయం, పీఎస్‌కే ఉద్యోగులు, అతిథులు ఆయనతో ఫొటోలు దిగారు. 

టోలిచౌకి నుంచి రాయదుర్గానికి రీలోకేట్‌ అయిన పీఎస్‌కేను ప్రారంభించాల్సి ఉంది. అందరూ అక్కడకు వెళ్లే హడావుడిలో ఉండగా.. ‘రండి ఫొటో దిగుదాం’ అనే మాట శ్రీనివాస నోటి వెంట వచి్చంది. అక్కడ ఉన్న నాల్గో తరగతి ఉద్యోగులను ప్రత్యేకంగా ఆహా్వనించిన ఆయన రీజనల్‌ పాస్‌పోర్టు ఆఫీసర్‌ స్నేహజ జోన్నలగడ్డతో కలిసి ఫొటోలు దిగారు. ‘మా కేంద్రాలు సజావుగా నిర్వహించడానికి మీరూ కీలకమే’ అంటూ ఆ పారిశుద్ధ్య, సెక్యూరిటీ ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన విలక్షణ వ్యక్తిత్వాన్ని చూసి అక్కడి వాళ్లంతా అవాక్కయ్యారు.

ఎవరీ శ్రీనివాస? 
బెంగళూరుకు చెందిన కోటేహాల్‌ జయదేవప్ప శ్రీనివాస మైసూర్‌ మెడికల్‌ కాలేజీలో వైద్య విద్యనభ్యసించారు. 2002 బ్యాచ్‌కు చెందిన ఇండియన్‌ ఫారెన్‌ సర్వీస్‌ (ఐఎఫ్‌ఎస్‌) అధికారి. బెంగళూరులోని రీజనల్‌ పాస్‌పోర్టు కార్యాలయం నుంచి పాస్‌పోర్టు పొందడానికి శ్రీనివాస 1997లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అప్పట్లో దాని కోసం ఉదయం 5 గంటలకే ఆర్‌పీఓ కార్యాలయానికి వెళ్లి గంటల తరబడి క్యూలో నిల్చోవాల్సి వచ్చింది. అన్ని వెరిఫికేషన్లు పూర్తయి, పాస్‌పోర్టు పొందడానికి 60 రోజులు వేచి ఉన్నారు.

ఈ అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్న శ్రీనివాస తాను ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారి అయిన తర్వాత పాస్‌పోర్టు జారీలో సంస్కరణలపై దృష్టి పెట్టారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మారుమూల ప్రాంతాలకీ మొబైల్‌ పాస్‌పోర్టు సేవా వ్యాన్లు మొదలు చిఫ్‌ బేస్ట్‌ ఈ–పాస్‌పోర్టుకు రూపం ఇవ్వడంలోనూ పాత్ర కీలక పాత్ర వహించారు..  

(చదవండి: ఓవైపు అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌గా..మరోవైపు కళాకారిణిగా..)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘మిరాయ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో మెరిసిన శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 2

నవరాత్రులకు సిద్దమైన అమ్మవారి విగ్రహాలు రండి చూసేద్దాం (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడలో ‘మిరాయ్‌’ మూవీ విజయోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

నేడు ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజు.. ఈ ఫొటోలు చూశారా..
photo 5

‘ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షో’ మూవీ టీజర్‌ విడుదల (ఫొటోలు)

Video

View all
Siddhu Jonnalagadda Follow His Tillu Sentiment 1
Video_icon

తెలుసు కదా.. రూటు మార్చిన టిల్లు
Sai Pallavi Busy in Bollywood Goodbye to Tollywood 2
Video_icon

Sai Pallavi: బాలీవుడ్లో బుజ్జి తల్లి బిజీ టాలీవుడ్ లో మాత్రం..
Israel Attack on Gaza 3
Video_icon

Israel Attack: తగలబడుతున్న గాజా
Heavy Police Deployment at Jogi Rameshs House 4
Video_icon

జోగి రమేష్ ఇంటి వద్ద భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
YS Jagan Chiranjeevi and Donald Trump Birthday Wishes to PM Modi 5
Video_icon

ప్రధాని మోదీకి వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
Advertisement
 