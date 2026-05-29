ఈ రంగులను.. పరిగెత్తినా పట్టుకోలేం!

సమ్మర్ కిడ్స్..
నేస్తాలూ! ఆకాశంలో రంగురంగుల ఇంద్రధనస్సు కనిపిస్తే మనందరికీ ఎంతో సరదాగా ఉంటుంది కదూ.. అయితే, ఈ అందమైన రంగుల విల్లుల వెనుక మనకు తెలియని ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా...!
సాధారణంగా మనం చూసే ఇంద్రధనస్సులు ఒక గంట కంటే తక్కువ సమయం మాత్రమే ఆకాశంలో ఉంటాయి. కానీ, 2017లో తైవాన్ దేశంలోని ‘తైపీ’ అనే నగరంలో ఒక ఇంద్రధనస్సు ఏకంగా 9 గంటల పాటు ఆకాశంలో నిలిచి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
చలికాలంలో మనకు ఇంద్రధనస్సులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే, ఇంద్రధనస్సు ఏర్పడటానికి ఆకాశంలో చిన్న చిన్న నీటి చుక్కలు ఉండాలి. కానీ చలికాలంలో వర్షానికి బదులు మంచు ఎక్కువగా కురుస్తుంది. అందుకే ఈ కాలంలో రంగుల విల్లులు దాగుడుమూతలు ఆడతాయి. అదే మన భూమిపై ఉన్న ‘హవాయి’ దీవుల్లో మాత్రం ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఇంద్రధనస్సులు కనిపిస్తాయట!
మన సౌర కుటుంబంలో ఇంద్రధనస్సులు కనిపించే ఏకైక గ్రహం మన భూమి మాత్రమే! అయితే, శని గ్రహం ఉపగ్రహమైన ‘టైటాన్’ పై కూడా ఇంద్రధనస్సులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
మీకు తెలుసా? ఇంద్రధనుస్సు అనేది నిజానికి అక్కడ ఉండదు! అది కేవలం మన కళ్లకు కనిపించే ఒక దృష్టి భ్రాంతి మాత్రమే. సూర్యుని కాంతి నీటి చుక్కలపై పడి పరావర్తనం చెందినప్పుడు, చూసేవారికి కరెక్ట్గా 42 డిగ్రీల కోణంలో ఈ రంగులు కనిపిస్తాయి.
ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 3వ తేదీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ‘నేషనల్ ఫైండ్ ఎ రెయిన్ బో డే’ గా జరుపుకుంటారు. ఈ సారి వర్షం పడినప్పుడు ఆకాశంలో ఇంద్రధనస్సు కోసం వెతకడం మర్చిపోకండి!
ఇంద్రధనస్సు నిజంగా ఒక చోట అంటూ ఉండదు కాబట్టి, మనం ఎంత దూరం పరిగెత్తినా దాని అంచుని పట్టుకోలేం, అసలు దాన్ని తాకలేం కూడా!