Public Speaking: మాటలతో మెప్పించడం ఎలా?

Mar 29 2026 4:20 PM | Updated on Mar 29 2026 5:18 PM

Public Speaking Definition History and Importance Lesson

చాలామందికి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే స్టేజ్ ఎక్కి గంటలు గంటలు ఉపన్యాసం ఇవ్వడం అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి, పదిమంది ఉన్న మీటింగ్ లో మీరు మీ ఐడియాను చెప్పినా, నలుగురు స్నేహితుల మధ్య ఒక విషయాన్ని వివరించినా అది పబ్లిక్ స్పీకింగే.

ప్రపంచాన్ని మార్చిన ప్రతి గొప్ప నాయకుడికి ఉన్న ఏకైక ఆయుధం—మాట. ఒక మంచి ప్రసంగం మనుషుల్లో ఆలోచనను రేకెత్తిస్తుంది, ఒక గొప్ప ప్రసంగం మనుషులను కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. మీ మాట కేవలం సమాచారం కాకూడదు, అది ఒక అనుభూతి (Emotion) అవ్వాలి.

స్టేజ్ ఫియర్: భయాన్ని బలంలా మార్చుకోండి
ప్రపంచంలో మరణం కంటే ఎక్కువగా భయపడేది 'స్టేజ్ ఎక్కడం'. కానీ సైకాలజీ ప్రకారం, ఆ భయం (Nervousness), ఉత్సాహం (Excitement) రెండూ శరీరంలో ఒకే రకమైన రసాయన చర్యలను కలిగిస్తాయి.

Reframing: మీరు వణుకుతున్నప్పుడు "నేను భయపడుతున్నాను" అని కాకుండా, "నేను ఈ విషయాన్ని చెప్పడానికి చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను" అని మీ మెదడుకు చెప్పుకోండి. ఆ ఆందోళనను 'ఎనర్జీ'గా మార్చడమే ఒక స్పీకర్ కి ఉండాల్సిన మొదటి లక్షణం.

Aristotle’s Rhetoric…
అరిస్టాటిల్ ప్రకారం, ఒక మాట ప్రభావాన్ని చూపాలి అంటే అందులో మూడు ఉండాలి.
1.   Ethos (విశ్వసనీయత): మీరు ఎవరు? మీ మాటను జనం ఎందుకు వినాలి? మీ వ్యక్తిత్వమే మీ మాటలకు పునాది.
2.    Logos (తర్కం): మీరు చెప్పే విషయంలో లాజిక్ ఉండాలి. డేటా, ఫ్యాక్ట్స్ ఉండాలి.
3.    Pathos (భావోద్వేగం): ఇది అన్నింటికంటే ముఖ్యం. మనుషులు లాజిక్ తో కనెక్ట్ అవ్వరు, ఎమోషన్ తో కనెక్ట్ అవుతారు. ఒక కథను (Storytelling) చెప్పడం ద్వారా వారి మనసులను తాకండి.

మోటివేషన్ మాయ vs రియల్ స్పీకింగ్
"బిగ్గరగా అరవండి, చేతులు తిప్పండి, స్టేజ్ మీద పరిగెత్తండి" అని మోటివేషన్ చెప్తుంది. ఇది ఒక్కోసారి నాటకీయంగా ఉంటుంది. "మీరు మీలాగే మాట్లాడండి. మీ గొంతులో సహజత్వం (Naturalness) ఉన్నప్పుడే అది ఎదుటివారికి చేరుతుంది" అని సైకాలజీ చెప్తుంది. మోటివేషన్ కంటే 'కన్విక్షన్' (నమ్మకం) ముఖ్యం.

మీ ప్రసంగాన్ని ఒక ప్రభంజనం చేయండి
Genius Matrix Hub ఫిలాసఫీ ప్రకారం, మీ స్పీకింగ్ స్టైల్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి?
Step 1: మొహమాటాన్ని బ్రేక్ చేయండి
"నేను సరిగ్గా చెప్పగలనా?" అనే మొహమాటాన్ని 'Break' చేయండి. అలాగే, రోబో లాగా ఒకే శృతిలో (Monotone) మాట్లాడటం ఆపండి. గొంతులో ఎత్తుపల్లాలు (Vocal Variety), మధ్యలో ఇచ్చే నిశ్శబ్దం (Power of Pause) మీ మాటలకు ప్రాణం పోస్తాయి.

Step 2: Build Storytelling
విషయాన్ని కేవలం పాయింట్ల రూపంలో కాకుండా, ఒక కథలా చెప్పడం అలవాటు చేసుకోండి. మనుషులు నెంబర్లను మర్చిపోతారు కానీ కథలను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటారు. మీ వ్యక్తిగత అనుభవాలను జోడించండి. అది మీ మాటలకు 'అథెంటిసిటీ'ని ఇస్తుంది.

Step 3: Transformation
మీ ప్రసంగం ముగిసిన తర్వాత వినేవారిలో ఒక మార్పు రావాలి. వారు ఒక కొత్త నిర్ణయం తీసుకోవాలి లేదా ఒక కొత్త ఆలోచనతో వెళ్లాలి. కేవలం చప్పట్లు కొట్టించుకోవడం కాదు, ఒక 'ప్రభావం' (Impact) చూపడమే 'Beyond' స్టేజ్.

మీ మాట ఎంత పవర్‌ఫుల్?
ఈ రోజు మీరు ఒక చిన్న విశ్లేషణ చేయండి.
1.    మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఎదుటివారి కళ్ళలోకి చూస్తున్నారా? 
2.    మీరు చెప్పే విషయంలో మీకు నిజంగా నమ్మకం ఉందా?
3.    మీ మాటలు విన్న తర్వాత కనీసం ఒక్కరైనా "బాగా చెప్పారు" అని కాకుండా "నేను మారతాను" అని అన్నారా?

మీ మాట మీ సంతకం!
బ్రో, మీ గొంతు ప్రపంచానికి మీరు ఇచ్చే అతిపెద్ద బహుమతి. దాన్ని దాచుకోకండి. అద్భుతమైన పదాలతో కాదు, స్వచ్ఛమైన భావాలతో మాట్లాడండి. మీరు మాట్లాడితే ఒక చరిత్ర సృష్టించబడాలి, ఒక మనసు మారాలి. అదే మీ పర్సనాలిటీకి అసలైన సక్సెస్.

"Speech is power: speech is to persuade, to convert, to compel." 
-రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్

సైకాలజిస్ట్ విశేష్ 
Genius Matrix Hub 
8019 000066
www.psyvisesh.com

 

