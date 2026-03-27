Conflict Resolution: గొడవలను పరిష్కరించే నేర్పు

Mar 27 2026 7:10 AM | Updated on Mar 27 2026 7:10 AM

Strategies for Conflict Resolution in the Workplace

మీరు సామాజికంగా లేదా వృత్తిపరంగా ఎదుగుతున్నప్పుడు, భిన్నాభిప్రాయాలు రావడం సహజం. ఆ భిన్నాభిప్రాయాలు 'గొడవలు'గా (Conflicts) మారి సంబంధాలను దెబ్బతీయకుండా, వాటిని ఒక పరిష్కారం వైపు నడిపించడమే 'Conflict Resolution'. నిజమైన మేధావి గొడవలను గెలవాలని చూడడు, గొడవలను 'ముగించాలని' చూస్తాడు.  

గొడవలు అనేవి మనుషుల మధ్య ఉండే 'గ్యాప్' వల్ల వస్తాయి. చాలామంది గొడవ అనగానే అది ఒక యుద్ధం అనుకుని, గెలవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ ప్రొఫెషనల్ వరల్డ్ లో గొడవను గెలవడం అంటే అవతలి వ్యక్తిని ఓడించడం కాదు, ఇద్దరికీ ఆమోదయోగ్యమైన మార్గాన్ని కనుగొనడం.

గొడవలు ఎందుకు వస్తాయి?  

సైకాలజీ ప్రకారం, గొడవలకు ప్రధానంగా మూడు కారణాలు ఉంటాయి.

Communication Gap: ఒకరు చెప్పింది మరొకరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం.

Ego Clash: "నేను చెప్పిందే కరెక్ట్" అనే అహంకారం అడ్డు రావడం.

Conflicting Interests: ఒకరి అవసరాలు మరొకరి అవసరాలకు విరుద్ధంగా ఉండటం.

వీటిని గుర్తించినప్పుడే మీరు పరిష్కారం వైపు అడుగు వేయగలరు.

థామస్-కిల్మాన్ మోడల్ (TKI Model)

గొడవలను ఎదుర్కోవడానికి మనుషులు ఐదు రకాల పద్ధతులను వాడుతుంటారు.

Competing (పోటీ): నేనే గెలవాలి, అవతలి వారు ఓడిపోవాలి. (Win-Lose)

Avoiding (తప్పించుకోవడం): గొడవ వద్దు అని అసలు విషయం మాట్లాడకుండా ఉండటం. (Lose-Lose)

Accommodating (సర్దుకుపోవడం): అవతలి వారు చెప్పిందే సరే అనడం. (Lose-Win)

Compromising (రాజీ): ఇద్దరం కొంచెం తగ్గి మధ్యలో ఒక చోట కలవడం.

Collaborating (సహకారం): ఇద్దరికీ లాభం కలిగే కొత్త మార్గాన్ని వెతకడం. (Win-Win)

ఒక 'జీనియస్ పర్సనాలిటీ' ఎప్పుడూ Collaborating లేదా Compromising పద్ధతులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.

మోటివేషన్ మాయ vs రియల్ రిజల్యూషన్
మోటివేషన్ "నీ పవర్ ఏంటో చూపించు, నిన్ను తక్కువ చేసిన వాడికి బుద్ధి చెప్పు" అని రెచ్చగొడుతుంది. ఇది గొడవను ఇంకా పెంచుతుంది.

సైకాలజీ "ముందు అవతలి వ్యక్తిని ప్రశాంతంగా విను (Active Listening). వారికి ఏం కావాలో అర్థం చేసుకుంటే, గొడవ సగం పరిష్కారం అవుతుంది" అని చెప్తుంది (De-escalation).

గొడవలను పరిష్కరించే ఫార్ములా

Genius Matrix Hub ఫిలాసఫీ ప్రకారం, గొడవలను ఎలా డీల్ చేయాలి?

Step 1: Break Emotional Attachment  

గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు మీలోని ఆవేశాన్ని, అహాన్ని 'Break' చేయండి. "నేను గెలవాలి" అనే ఆలోచన కంటే "సమస్య పరిష్కారం అవ్వాలి" అనే ఆలోచనపై దృష్టి పెట్టండి. ఒక అడుగు వెనక్కి వేయడం అంటే ఓడిపోవడం కాదు, అది ఒక 'స్ట్రాటజీ'.

Step 2: Build Empathy Bridge

అవతలి వ్యక్తి ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారో వారి కోణం నుండి ఆలోచించండి. "నువ్వు చెప్పేది నాకు అర్థమవుతోంది, కానీ నా ఇబ్బంది ఇది..." అని సంభాషణను సానుకూలంగా 'Build' చేయండి. మీరు వారిని అర్థం చేసుకున్నారని వారికి తెలిస్తే, వారు కూడా తగ్గుతారు.

Step 3: శాశ్వత పరిష్కారం

కేవలం ఆ క్షణానికి గొడవ ఆపడం కాదు, మళ్ళీ అలాంటి సమస్య రాకుండా ఒక 'సిస్టమ్'ని క్రియేట్ చేయండి. గొడవ పడిన వ్యక్తితో కూడా మళ్ళీ మంచి సంబంధాన్ని నెలకొల్పడమే 'Beyond' స్టేజ్. ఒక శత్రువుని మిత్రుడిగా మార్చుకోవడమే నిజమైన విజయం.

మీ రిజల్యూషన్ స్టైల్ ఏంటి?
ఈ రోజు మీరు ఒక చిన్న విశ్లేషణ చేయండి.

గతంలో మీరు పడిన ఒక పెద్ద గొడవను గుర్తు తెచ్చుకోండి. అక్కడ మీరు పోటీ పడ్డారా లేక సహకరించారా?

గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు అవతలి వ్యక్తి మాటలను పూర్తిగా వింటున్నారా?

మీరు గొడవ పడిన తర్వాత ఆ వ్యక్తితో మీ సంబంధం ఎలా ఉంది?

శాంతియే అసలైన శక్తి!
బ్రో, గొడవ పడటానికి బలం ఉంటే సరిపోతుంది, కానీ గొడవను ఆపడానికి 'వ్యక్తిత్వం' ఉండాలి. సమాజంలో లేదా ఆఫీసులో అందరూ మిమ్మల్ని ఒక Peace Maker లాగా చూడాలి. ఎక్కడ గొడవ జరిగినా మీరు వస్తే అది పరిష్కారం అవుతుంది అనే నమ్మకాన్ని కలిగించడమే మీ పర్సనాలిటీకి అసలైన గౌరవం.

గుర్తుంచుకోండి "The quality of your life is determined by the quality of your relationships, and the quality of your relationships is determined by how you handle conflicts."

(చదవండి: రూ. 41 లక్షల జీతం వద్దనుకుని కవయిత్రిగా..!)

Related News By Category

Related News By Tags

