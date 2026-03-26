Sakshi News home page

Trending News:

బధిరులకు ఆమె మెంటార్‌

Mar 26 2026 6:04 AM | Updated on Mar 26 2026 6:04 AM

Kritika Dhunde is empowering lives through inclusion and entrepreneurship

కమ్యూనికేషన్‌ సమస్యల వల్ల ఒకప్పుడు ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూల్లో తిరస్కరణకు గురైన ఒక మహిళ, నేడు దేశవ్యాప్తంగా వెయ్యి మందికి పైగా బధిర (చెవుడు, మూగ) మహిళలకు మార్గదర్శిగా నిలుస్తున్నారు. ఆమే నాగ్‌పూర్‌కు చెందిన కృతిక ధుండే. పుట్టుకతోనే మూగ, చెవిటి అయిన కృతిక బాల్యం అంతా సవాళ్లతోనే సాగింది. బడిలో ఉపాధ్యాయులు, తోటి విద్యార్థులకు సైన్‌ లాంగ్వేజ్‌  తెలియక΄ోవడంతో ఆమె ఒంటరితనాన్ని అనుభవించారు. కానీ, ఆ అడ్డంకులే ఆమెలో పట్టుదలను పెంచాయి. తన తల్లిదండ్రుల అండతో చదువు పూర్తి చేసిన కృతిక, పెళ్లయి ఇద్దరు పిల్లల తల్లయ్యాక తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

 2023లో ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించినప్పుడు ఆమెకు చేదు అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. కమ్యూనికేషన్‌ సమస్య వల్ల ఇంటర్వ్యూలు మధ్యలోనే ఆపివేసేవారు. అయితే, ఆమె పట్టువదలకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల కోసం వెతికారు. దీపికా భాటియా నేతృత్వంలోని మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల నెట్‌వర్క్‌ గురించి తెలుసుకున్న కృతిక అందులో చేరారు. మొదట్లో లైవ్‌ క్యాప్ష¯Œ ్స సాయంతో విషయాలు అర్థం చేసుకునేవారు. క్రమంగా ఆ బృంద సభ్యులు కూడా సైన్‌ లాంగ్వేజ్‌ నేర్చుకుని ఆమెకు సహకరించడంతో కమ్యూనికేషన్‌ సులభంగా మారింది. 

అనంతరం కృతిక తనలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ఇతర బధిర మహిళలను ప్రోత్సహించడం మొదలుపెట్టారు. నేడు ఆమె 1,000 మందికి పైగా బధిర మహిళలకు మెంటార్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ నెట్‌వర్క్‌ ద్వారా వారు నెలకు రూ. 70,000 వరకు సంపాదిస్తున్నారు. ‘ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం నా జీవితాన్ని మాత్రమే కాదు, నన్ను చూసే సమాజపు చూపును కూడా మార్చింది. వికలాంగులలో అపారమైన ప్రతిభ ఉంటుంది, వారికి కావాల్సిందల్లా కేవలం అవకాశం మాత్రమే’ అని కృతిక  సందేశమిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆమె ఇ¯Œ స్ట్రాగామ్‌లో సంజ్ఞా భాషలో వీడియోలు చేస్తూ లక్షలాది మందికి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.  సంజ్ఞా భాష అనేది కేవలం సైగలు మాత్రమే కాదు, అది ఒక గొప్ప భావ వ్యక్తీకరణ అని నిరూపిస్తూ కృతిక సాగిస్తున్న ఈ ప్రయాణం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

నువ్వు దేవుడిచ్చిన వరం.. కూతురిని చూసి మంచు లక్ష్మీ ఎమోషనల్ (ఫోటోలు)

photo 2

డిఫరెంట్ లుక్స్‌తో షాకిచ్చిన శోభిత (ఫొటోలు)
photo 3

వావ్ అనేలా మహేశ్-రాజమౌళి 'వారణాసి' సెట్స్ ఫొటోలు
photo 4

IPL 2026: కెప్టెన్లంతా ఒకే చోట..! (ఫొటోలు)
photo 5

హనీమూన్ కాదు బడ్డీమూన్.. రష్మిక-విజయ్ ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Mobavenue AI Tech Ltd Announces First-Ever Stock Split 1
Video_icon

ఐదేళ్లలో లక్షను కోటి చేసిన ఐటీ స్టాక్.. ఏకంగా 10 వేల శాతం జంప్ ...
Jeevan Reddy Shocking Comments after Leaving Congress 2
Video_icon

KCR మంచి దోస్త్ నాకు..

YS Jagan Strong Counter To Chandrababu 3
Video_icon

తొందర పడకు.. ప్రతి రోజు సినిమా చూపిస్తా..
Minister Ponnam Prabhakar Demands BJP MLA Paidi Rakesh Reddy Apology 4
Video_icon

BJP MLA రాకేష్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి..
Director VV Vinayak Great Words on Puri Jagannadh 5
Video_icon

పూరీలా ఒక్క రోజు బతికితే చాలు..
