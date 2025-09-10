 ఏమ్మా ఎలా ఉన్నావు? | Grandmothers having fun interacting with AI chatbots has become a trend on social media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏమ్మా ఎలా ఉన్నావు?

Sep 10 2025 1:28 AM | Updated on Sep 10 2025 1:28 AM

Grandmothers having fun interacting with AI chatbots has become a trend on social media

‘ఏమ్మా...ఇంతకీ నువ్వు ఎక్కడుంటావు?
ఎంత మంది పిల్లలు, చిన్నవాళ్లేనా?
నాకు ఒక మంచి ఫోన్‌ కొనిపెట్టవచ్చు కదా!... ఈ మాటలు విని పెద్దగా నవ్వుకోవడానికి ఏముంది!
అయితే ఇంటర్‌నెట్‌వాసులు మాత్రం తెగ నవ్వుతున్నారు. అసలు విషయంలోకి వద్దాం... ఒక బామ్మ చాట్‌జీపీటీతో ముచ్చటించడం మొదలుపెట్టింది. అందులో భాగంగానే ‘ఎక్కడుంటావు? ఎంత మంది పిల్లలు?’ అని అడిగింది.

బామ్మ అమాయకత్వానికి నవ్వులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన ఈ వీడియో 2 మిలియన్‌ల వ్యూస్‌ను సొంతం చేసుకుంది. కామెంట్‌ సెక్షన్‌ ఫన్నీ రియాక్షన్స్‌తో నిండిపోయింది. బామ్మలు ఏఐ చాట్‌బాట్స్‌తో సరదాగా సంభాషించడం అనేది సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండ్‌గా మారింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అ‍త్తారిల్లు, భర్తతో టూర్స్.. నటి అభినయ ఆగస్ట్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)
photo 3

ఏపీలో కదం తొక్కిన రైతులు (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో భారత మహిళా క్రికెటర్‌ శ్రీ చరణి (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లు కనకరత్నం పెద్దకర్మ... చిరు, రామ్ చరణ్ సహా (ఫొటోలు)

Video

View all
Peddireddy Ramachandra Reddy Counter to Chandrababu Comments On Urea 1
Video_icon

యూరియా వేస్తే క్యాన్సర్ వస్తుందా? బాబును ఏకిపారేసిన పెద్దిరెడ్డి
TDP Leaders ATTACK on Janasena Leaders at Kovvur 2
Video_icon

కొవ్వూరులో టీడీపీ-జనసేన మధ్య భగ్గుమన్న విభేదాలు
Seediri Appalaraju Slams Chandrababu And TDP Govt 3
Video_icon

నీది ఒక బొక్కలో పార్టీ.. చంద్రబాబుని ఏకిపారేసిన సీదిరి
Vice President Election 2025 Voting Completed Counting to Begin 4
Video_icon

Delhi: ముగిసిన పోలింగ్ మరికాసేపట్లో ఓట్ల లెక్కింపు
TDP Leaders Announcement Video Goes VIRAL Over Super Six Schemes 5
Video_icon

అనంతపురం చంద్రబాబు పర్యటన.... సభకు వస్తేనే పథకాలు
Advertisement
 