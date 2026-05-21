నాడు మనసులు కలిస్తే.. నేడు డేటా సరిపోలితే..

నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో ఇప్పుడున్న యువతరం(‘జెన్ జీ’) ప్రేమ, అనుబంధాల విషయంలో తమ ఆలోచనా విధానాన్ని విభిన్నంగా మార్చుకుంటోంది. ఒకప్పుడు కేవలం మనసులు కలవడం, పరస్పర ఆకర్షణ ఆధారంగా ప్రేమ చిగురించేది. కానీ నేటి యువత మాత్రం ప్రేమలో పడటానికి ముందే గూగుల్, రెడిట్, జ్యోతిష్యం, అటాచ్మెంట్ థియరీలతో పాటు సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)టూల్స్ను ఉపయోగించి, తగిన భాగస్వామి ఎవరనేది ముందే అంచనా వేస్తోంది. దీనినే ప్రస్తుతం ‘ప్రిడిక్టివ్ డేటింగ్’ అని పిలుస్తున్నారు.
పరిశోధనగా మారిన ఆధునిక ప్రేమాయణం
డేటింగ్ అనేది ఎప్పుడూ ఒక అనిశ్చితితో కూడుకున్న విషయమే. కానీ ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఈ అనిశ్చితిని తగ్గించుకునేందుకు యువత సాంకేతికతను ఆశ్రయిస్తోంది. కేవలం ఒకరినొకరు ఇష్టపడటమే కాకుండా, రెండవ డేటింగ్కు వెళ్లే ముందే గూగుల్లో వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను శోధించడం, రెడిట్ థ్రెడ్లను పరిశీలించడం, సోషల్ మీడియాలో ‘రిలేషన్షిప్ సైకాలజీ’ రీల్స్ చూడటం వంటివి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని పట్టణ ప్రాంతాలలో, డేటింగ్ సంస్కృతి వేగంగా విస్తరిస్తున్నప్పటికీ, భావోద్వేగాల పరంగా సరైన మార్గదర్శకత్వం లేకపోవడంతో యువత ఇంటర్నెట్ సమాచారమే పరమావధిగా భావిస్తోంది.
సమయం వృథా కాకూడదనే..
ఈ సరికొత్త ట్రెండ్కు ప్రధాన కారణం నేటి తరం ఆలోచనల్లోని భావోద్వేగ జాగ్రత్తలే. ఫాస్ట్ మూవింగ్ డేటింగ్ యాప్స్, ఘోస్టింగ్ సంస్కృతి, ‘సిట్యుయేషన్షిప్స్’, మానసిక అలసట వంటి వాతావరణంలో పెరుగుతున్న యువత తమకు సరిపడని వ్యక్తి కోసం తమ సమయాన్ని వృథా చేయకూడదని బలంగా నిశ్చయించుకుంటున్నారు. ‘మనం మానసికంగా ఒకరికొకరు సరిపోతామా?’, ‘భవిష్యత్తులో ఈ బంధం నిలబడుతుందా?’ అనే ప్రశ్నలను సంబంధం ప్రారంభం కాకముందే విశ్లేషిస్తున్నారు. సమస్యలు వచ్చిన తర్వాత బాధపడటం కంటే, ముందే ఊహించి తప్పుకోవడం మంచిదనే ధోరణి పెరుగుతోంది.
డేటింగ్లో చేరుతున్న సైకాలజీ పదాలు
సోషల్ మీడియా ప్రభావం వల్ల సైకాలజీ (మానసిక శాస్త్రం)కి సంబంధించిన పదాలు నేడు సాధారణ సంభాషణల్లో భాగమైపోయాయి. ‘లవ్ బాంబింగ్’, ‘గ్యాస్లైటింగ్’, ‘ఎమోషనల్ అవైలబిలిటీ’, ‘యాంగ్జియస్ అటాచ్మెంట్’ వంటి కఠినమైన సాంకేతిక పదాలను యువత తమ రోజువారీ ప్రేమ విషయాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ పాడ్కాస్ట్ల ద్వారా ఈ విషయాలు అందరికీ సులువుగా చేరుతున్నాయి. ఇది ఒక రకంగా హానికరమైన అలవాట్లను గుర్తించడానికి సహాయపడుతున్నప్పటికీ, బంధం సహజంగా బలపడక ముందే అవతలి వ్యక్తిని అతిగా విశ్లేషించే ప్రమాదానికి కూడా దారితీస్తోంది.
జాతకాలు, అల్గారిథమ్ల ఆధారంగా..
కేవలం సైకాలజీ మాత్రమే కాకుండా రాశిఫలాలు, జ్యోతిష్య అనుకూలత, పర్సనాలిటీ టెస్టులు (ఎంబీఐటీ), ఏఐ అందించే రిలేషన్షిప్ సలహాలను కూడా ఎక్కువగా నమ్ముతున్నారు. కొందరు యువతీ యువకులు బంధంలోకి అడుగుపెట్టడానికి ముందే తమ జాతక చక్రాలను పరస్పరం పంచుకుంటున్నారు. డేటింగ్ యాప్స్ వల్ల మనుషులు కలవడం సులువైనా, నమ్మకాన్ని ఏర్పరచుకోవడం కష్టంగా మారిన నగరాల్లో ఈ ఆన్లైన్ క్విజ్లు, అల్గారిథమ్లు వారికి ఒక సులువైన భరోసాను ఇస్తున్నాయి.
రిస్క్ తీసుకోడానికి ఇష్టపడని తరం
గత తరాల వారితో పోలిస్తే, నేటి తరం సెలబ్రిటీల విడాకులు, సోషల్ మీడియాలోని రిలేషన్షిప్ వైఫల్యాలు, టాక్సిక్ బంధాల గురించిన చర్చలను నిరంతరం చూస్తూ పెరుగుతోంది. అందువల్ల వారు భావోద్వేగ పరంగా ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. బంధం ముదరక ముందే అవతలి వ్యక్తిలోని లోపాలను గుర్తించి జాగ్రత్త పడుతున్నారు. దీనివల్ల నేటి డేటింగ్ సంస్కృతి ఒకవైపు భావోద్వేగాలతోను, మరోవైపు వ్యూహాత్మక ఆలోచనలతోను ముడిపడి నడుస్తోంది.
ప్రేమని ముందే ఊహించడం సాధ్యమేనా?
ఇంటర్నెట్ చెక్లిస్ట్లు ఎంత సాయపడినప్పటికీ, సహజమైన మానవ సంబంధాలను, మనసుల కలయికను ఏ అల్గారిథమ్ పూర్తిగా అంచనా వేయలేదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ పరీక్షల్లో అన్ని అర్హతలు ఉన్న వ్యక్తితో కూడా నిజ జీవితంలో కెమిస్ట్రీ కుదరకపోవచ్చు. అతిగా విశ్లేషించడం వల్ల టెక్స్టింగ్ ప్యాటర్న్లపై అనవసరమైన ఆందోళన పెరగడం, చిన్న విషయాలకే బంధాన్ని తెంచుకోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. మనసు గాయపడకూడదనే భయంతో, యువత సహజమైన ప్రేమానుభూతికి దూరమవుతున్నదని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
