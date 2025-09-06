 అయ్యో.. గూడు లేని వనజీవి! | Padma Shri Awardee Dukhu Majhi: The Tree Grandfather of Bengal Living in Poverty Despite Honours | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Dukhu Majhi: అయ్యో.. గూడు లేని వనజీవి!

Sep 6 2025 11:19 AM | Updated on Sep 6 2025 11:35 AM

Fact Check On Padma Shri Bengal Dukhu Majhi still lives in broken hut

ప్రకృతి ప్రేమికుడిగా.. పర్యావరణ పరిరక్షణకు జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వ్యక్తి మన వనజీవి రామయ్య. అలాంటి వనజీవే పశ్చిమ బెంగాల్‌ పూరులియాలో ఒకరున్నారు. తన 12వ ఏట నుంచి వన సంరక్షణకు కృషి చేస్తున్నారాయన. ఆ సేవను గుర్తించే కిందటి ఏడాది భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు పద్మశ్రీ ఇచ్చి గౌరవించింది. అయితే.. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి తోడ్పాటు లేకపోవడంతో కూలిన స్థితిలో ఉన్న పూరిగుడిసెలోనే ఆయన జీవనం వెల్లదీస్తున్నారు. 

బీడుభూమిగా ఉన్న అజోధ్యా హిల్స్‌ ప్రాంతాన్ని.. పచ్చటి వనంగా తీర్చి దిద్దిన వ్యక్తి దుఖు మాఝీ. అలాంటి వ్యక్తి చందాల మీద అతికష్టంగా గడుపుతున్నారు. శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆ గుడిసె బయట పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత అనే బోర్డు ఉంటుంది. ఆ పక్కనే పాత సైకిల్‌ ఉంటుంది. 

స్థానికంగా గచ్చ్‌ దాదూ(Tree Grandfather)గా పేరున్న దుఖు మాజీ.. భార్య, దివ్యాంగుడైన కొడుకుతో కలిసి ఓ పూరీ గుడిసెలో ఉంటున్నాడు. అది వర్షాలకు తడిసి ముద్దవుతూ ఏ క్షణమైనా కూలిపోయే స్థితికి చేరింది. దీంతో గ్రామస్తులు చందాలు వేసుకుని వెదురు బొంగులు, పైన కప్పే టార్పాలిన్‌ షీట్‌ అందించారు. సోషల్ మీడియా స్పందనతో ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి రూ.2 లక్షల సహాయం ప్రకటించి, శాశ్వత గృహ నిర్మాణానికి హామీ ఇచ్చారు. 

అదే సమయంలో ఆయనకు ఇప్పటిదాకా సొంతిల్లు లేకపోవడంతో..ప్రభుత్వంపై విమర్శలు మొదలయ్యాయి. పలుమార్లు ప్రభుత్వానికి అర్జీ పెట్టుకున్నా ఇల్లు దక్కలేదన్నది ఆ విమర్శల సారాంశం. విమర్శల వేళ అధికారులు స్పందించారు. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన కింద గతంలోనే ఆయనకు శాశ్వత నివాసం మంజూరైనట్లు చెప్పారు. ఇదే విషయాన్ని ఆయన కూడా ధృవీకరించారు. అయితే తన పెద్ద కొడుకు వివాహం చేసుకుని ఆ ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నాడని చెప్పాడాయన. దాతలు దయ తలిస్తే తన స్థలంలోనే సొంతిల్లు కట్టుకుంటానని వేడుకుంటున్నాడు. 

మొక్కలను రక్షిస్తేనే మనం స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చగలం అని ఓ పోలీసు అధికారి పంద్రాగష్టున ఇచ్చిన ప్రసంగం ఆయన్ని ఎంతగానో ఆకర్షించిందట. అలా చిన్నతనం నుంచే ఆయన మొక్కల్ని నాటుతూ.. చెట్ల సంరక్షణకు పాటుపడుతున్నారు. ఐదు వేలకు పైగా మొక్కలు నాటి వృక్షాలుగా ఎదిగేదాకా సంరక్షణ చూసుకున్నారాయన. ఈయన జీవితాన్ని రుఖూ మాటి దుఖు మాఝీ పేరిట డాక్యుమెంటరీగా తీస్తే.. అది జాతీయ అవార్డు దక్కించుకుంది కూడా.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి తర్వాత కీర్తి సురేశ్‌ తొలి ఓనమ్‌ సెలెబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

సైమా అవార్డ్స్‌-2025 విజేతలు (ఫొటోలు)
photo 3

భారీ గజమాలతో ఖైరతాబాద్ గణేశుడి శోభాయాత్ర.. భారీగా భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 4

ఓనమ్‌ వేడుకలో ప్రత్యేకంగా రెడీ అయిన హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

గణపతి బప్పా మోరియా.. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద కోలాహలం (ఫొటోలు)

Video

View all
Balapur Ganesh Laddu Auction Record 1
Video_icon

రికార్డ్ ధర పలికిన బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ
Face To Face With Kethireddy Peddaredd In Tadipatri 2
Video_icon

తాడిపత్రికి పెద్దారెడ్డి.. పోలీసులకు సహకరిస్తా.. టీడీపీపై పోరాటం ఆపను
Ambati Rambabu Sensational Comments On Nara Lokesh Red Book 3
Video_icon

నీ రెడ్ బుక్ కి నా కుక్క కూడా భయపడదు
Kethireddy Pedda Reddy Enters In Tadipatri 4
Video_icon

తాడిపత్రి చేరుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి
Watch Live: Balapur Ganesh Laddu Auction 2025 5
Video_icon

Watch Live: బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం 2025
Advertisement
 