 వేసవి సెలవులను ఇలా వినియోగించుకుందామా..! | Experts Tips for Making the Most of Your Summer Holidays
వేసవి సెలవులను ఇలా వినియోగించుకుందామా..!

May 6 2026 5:15 PM | Updated on May 6 2026 6:04 PM

Experts Tips for Making the Most of Your Summer Holidays

వేసవి సెలవులు అంటే పిల్లలు సరదాగా గడుపుతూ, సేదతీరుతూ కొత్త విషయాలను అన్వేషించడానికి ఉద్దేశించిన సమయం. వారు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే కాలం ఇదే, ఎందుకంటే ఇది వారికి వారి దైనందిన జీవితం నుండి ఒక విరామాన్ని అందిస్తుంది.

ఉత్సాహంగా మొదలైనది త్వరలోనే అంతులేని స్క్రీన్ సమయంగా, చంచలమైన శక్తిగా, మరియు పిల్లలను అర్థవంతంగా నిమగ్నంగా ఉంచడానికి చేసే రోజువారీ పోరాటంగా మారిపోతుంది. కానీ వేసవిని నిర్వహించాల్సిన విషయంగా కాకుండా, గరిష్టంగా సద్వినియోగం చేసుకునే విషయంగా మారితే ఎలా ఉంటుంది?

ప్రేమియా అకాడమీలో, 'రైజ్' (RAISE) అనే విధానమే మా మార్గదర్శక సూత్రం. ఇది పిల్లలు సృజనాత్మకతను పునఃసృష్టించుకోవడం, కొత్త నైపుణ్యాలను సంపాదించడం, అర్థవంతంగా ఇతరులతో మమేకమవడం, సామాజిక-భావోద్వేగ ఎదుగుదలను బలోపేతం చేసుకోవడం, మరియు తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అన్వేషించడం వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ దృక్పథంతో, వేసవి సెలవులు కేవలం విరామ సమయంగా కాకుండా, ఎదుగుదలకు ఒక అవకాశంగా మారతాయి.

సృజనాత్మకతను పునఃసృష్టించండి (భావవ్యక్తీకరణను వెలికితీయండి)
చాలా సందర్భాలలో, పిల్లలు తమ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంతో మమేకమవ్వడంలో సృజనాత్మకత అనేది వారు వేసే మొదటి అడుగు. వేసవి సెలవుల్లో వారిని పరిసరాలతో స్వేచ్ఛగా మమేకమవ్వనివ్వడం వల్ల, వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి అవసరమైన సృజనాత్మక సామర్థ్యాలను కనుగొనే అవకాశం లభిస్తుంది.

సృజనాత్మకత వెల్లివిరిసే వాతావరణాన్ని సృష్టించండి:
పెయింటింగ్, స్కెచింగ్, లేదా DIY క్రాఫ్ట్స్
కథలు చెప్పే సెషన్‌లు లేదా కామిక్ సృష్టి
రీసైకిల్ మెటీరియల్స్ ఉపయోగించి బిల్డింగ్ మోడల్స్

చిన్న వయసులోనే సృజనాత్మకతను పెంపొందించుకుంటే అది ఎంత శక్తివంతంగా ఉంటుందో గుర్తుచేసే అవకాశాన్ని 'తారే జమీన్ పర్' వంటి సినిమాలు సైతం వదులుకోవు. లక్ష్యం పరిపూర్ణత కాదు, భావవ్యక్తీకరణ.

నూతన యుగ నైపుణ్యాలను పొందండి (భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే అభ్యాసం)

సమకాలీన ప్రపంచంలో వేగంగా జరుగుతున్న పురోగతితో, విద్య తరగతి గది నాలుగు గోడలు మరియు పాఠ్యపుస్తకాల పరిధిని దాటి చాలా ముందుకు సాగింది. వేసవి సెలవులు పిల్లలకు ఒత్తిడి లేని వాతావరణంలో అత్యాధునిక నైపుణ్యాలను సంపాదించడానికి అనువైన వేదికను అందిస్తాయి, ఇక్కడ నేర్చుకోవడం విసుగు పుట్టించేలా కాకుండా సరదాగా ఉంటుంది.

వారికి ఇవి పరిచయం చేయండి:
ప్రాథమిక కోడింగ్ (స్క్రాచ్, ప్రారంభకులకు అనుకూలమైన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు)
రోబోటిక్స్ కిట్లు మరియు సాధారణ ఎలక్ట్రానిక్స్
డిజిటల్ ఆర్ట్, యానిమేషన్ లేదా వీడియో క్రియేషన్
పిల్లల కోసం రూపొందించిన AI-ఆధారిత సృజనాత్మక సాధనాలు
ఈ కార్యకలాపాలు సమస్య పరిష్కారం, తార్కిక ఆలోచన మరియు అనుకూలత వంటి నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తాయి, ఎందుకంటే నేటి ప్రపంచంలో నిజంగా ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలు ఇవే.

పరస్పర చర్య, ఆట ద్వారా నేర్చుకోవడం (సామాజిక జ్ఞానాత్మక ఎదుగుదల)
నేర్చుకోవడం అనేది కేవలం బోధన ద్వారానే కాకుండా, భాగస్వామ్యం, పరస్పర చర్య మరియు ప్రతిస్పందన ద్వారా కూడా జరుగుతుంది. ఆట అనే భావన ఆలోచన, సంభాషణ మరియు సహకారానికి ఒక పరిపూర్ణమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది; నిజానికి, పిల్లలు నేర్చుకోవడానికి ఆట అనేది ఉత్తమమైన మార్గాలలో ఒకటి.

వినోదాన్ని, ఆలోచనను మిళితం చేసే కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించండి
వ్యూహం ఆధారిత బోర్డు ఆటలు
పజిల్ పరిష్కరించే సవాళ్లు
రోల్ ప్లే లేదా గ్రూప్ స్టోరీ టెల్లింగ్
మోనోపోలీ, చదరంగం ఆటలు ప్రణాళిక, సహనం, నిర్ణయం తీసుకునే నైపుణ్యాలను ప్రోత్సహించి, మెరుగుపరుస్తాయి.

రోజువారీ కార్యకలాపాల ద్వారా జీవిత నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోండి
పిల్లలు చేసే ప్రతీదీ నియమబద్ధంగా, పద్ధతిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు అత్యంత ముఖ్యమైన విషయాలు రోజూ చేసే సాధారణ పనుల ద్వారానే నేర్పబడతాయి. అటువంటి పనులు వారి ఆలోచనా విధానాన్ని, ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు నిత్యకృత్యాల నుండే అత్యంత విలువైన పాఠాలు లభిస్తాయి.

పిల్లలను ఇందులో చేర్చండి:
సాధారణ భోజనం వండటం (ఓర్పును, స్వాతంత్ర్యాన్ని నేర్పుతుంది)
తోటపని (బాధ్యతను మరియు ప్రకృతితో అనుబంధాన్ని పెంపొందిస్తుంది)
వారి స్థలాన్ని నిర్వహించడం లేదా చిన్న కార్యకలాపాలను ప్లాన్ చేయడం
ఈ క్షణాలు నిశ్శబ్దంగా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, స్వాతంత్ర్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి.
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అన్వేషించండి (జిజ్ఞాస + ఆవిష్కరణ)

జిజ్ఞాస అనేది అన్ని రకాల అభ్యాసాలకు నాంది. స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి, కొత్త విషయాలను కనుగొనడానికి అనుమతించబడిన పిల్లలు తమ పరిసరాలను గమనించడం, ప్రశ్నించడం మరియు వాటితో సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. పిల్లలు పుట్టుకతోనే అన్వేషకులు, కాబట్టి కొత్త విషయాలను కనుగొనడానికి వారికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వండి ప్రయత్నించండి:

పెరటిలో విహారయాత్రలు లేదా ప్రకృతి నడకలు
స్కావెంజర్ వేట
నక్షత్రాలను చూడటం. నక్షత్రరాశుల గురించి తెలుసుకోవడం

ఫైండింగ్ నెమో వంటి సినిమాలు సైతం ప్రకృతి ప్రపంచం గురించి, దానికి ఆవల ఉన్న విషయాల గురించి ఉత్సుకతను రేకెత్తించగలవు.

ప్యూర్ ఫన్‌తో బ్యాలెన్స్ చేయండి
క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యత ఉన్నప్పటికీ, బాల్యంలో ఆనందం, నవ్వులు కూడా ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ ఒక అభ్యసన లక్ష్యం ఉండవలసిన అవసరం లేదు, కొన్నిసార్లు సంతోషంగా ఉన్నా చాలు.

సరళమైన, సంతోషకరమైన క్షణాలను సృష్టించండి:
హోమ్ అలోన్, స్టువర్ట్ లిటిల్ & స్పై కిడ్స్ వంటి క్లాసిక్ చిత్రాలతో సినిమా రాత్రులు.
ఇండోర్ క్యాంపింగ్ సెటప్‌లు
వేడి మధ్యాహ్నాలలో నీటి ఆటలు
పిల్లలు తమతో పాటు ముందుకు తీసుకువెళ్లే జ్ఞాపకాలు ఇవే.

వేసవి సెలవులు ఒక స్వేచ్ఛా క్షేత్రం వంటివి. ఇక్కడ సృజనాత్మకత, నైపుణ్యాభివృద్ధి, అన్వేషణ మరియు ఆట వంటి వాటిని ప్రదర్శించడం పిల్లలను నిమగ్నం చేయడమే కాకుండా, వారిని ఆత్మవిశ్వాసం గల వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. వివిధ కార్యకలాపాల మధ్య సరైన సమతుల్యతను సాధించడం ద్వారా, వేసవి సెలవులు జీవితాంతం నేర్చుకోవడానికి ఒక వేదికగా మారగలవు.

