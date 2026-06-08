 ఇదొక సముద్రపు వాక్యూమ్‌ క్లీనర్‌! | The Dea Dwelling Vacuum Cleaner Creature Is Vampire | Sakshi
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ఇదొక సముద్రపు వాక్యూమ్‌ క్లీనర్‌!

Jun 8 2026 7:59 AM | Updated on Jun 8 2026 7:59 AM

The Dea Dwelling Vacuum Cleaner Creature Is Vampire

సముద్రంలో నివసించే ఈ జీవిపేరు వాంపైర్‌. అంటే రక్తం తాగే దెయ్యం అని అర్థం. దీని పేరు వినడానికి కాస్త భయంగా ఉన్నా, ఇది చాలా చిన్నది, సాధుజీవి.

ఈ స్క్విడ్‌ చూడటానికి ఎరుపు రంగులో, దాని చేతుల మధ్య ఉండే చర్మం నల్లటి ముసుగులా ఉండటం వల్ల దీనికి ఆ పేరు పెట్టారు. ఇది సముద్రంలో చాలా లోతుగా, సూర్యరశ్మి అస్సలు పడని చీకటి ప్రదేశంలో బతుకుతుంది. అక్కడ శత్రువుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇది తన శరీరం నుంచి నీలి రంగు వెలుతురును విడుదల చేస్తుంది.

ఆ వెలుతురు చూసి వేరే పెద్ద చేపలు భయపడి ΄ారి΄ోతాయి. మిగతా స్క్విడ్‌లు చిన్న చిన్న చేపలను వేటాడి తింటాయి. కానీ మన వాంపైర్‌ స్క్విడ్‌ మాత్రం వేటాడదు. సముద్రం పైభాగం నుంచి కిందికి కొట్టుకు΄ోయే చని΄ోయిన చిన్న జీవుల ముక్కలు, మురికి వంటి వాటిని తింటుంది. అంటే ఇది సముద్రాన్ని శుభ్రం చేసే వాక్యూమ్‌ క్లీనర్‌ అన్నమాట! నిర్వహణ : రమాదేవి జంబుల 
 

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