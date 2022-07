భోపాల్‌: రైలు పట్టాలపై బీటెక్‌ కుర్రాడి మృతదేహం పడి ఉండడం, ఈ ఘటనకు ఉదయ్‌పూర్‌ టైలర్‌ హత్యోదంతంతో ముడిపడి ఉందన్న కుర్రాడి తండ్రి అనుమానాలతో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది.

మధ్యప్రదేశ్‌ సియోని-మాల్వాకు చెందిన నిషాంక్‌ రాథోడ్‌(20).. రాయ్‌సెన్‌ ఒబయ్‌దుల్లాగంజ్‌ పట్టణంలో హాస్టల్‌లో ఉంటూ బీటెక్‌ మూడో ఏడాది చదువుతున్నాడు. సోదరిని కలుస్తానని చెప్పి హాస్టల్‌ నుంచి శనివారం బయలుదేరాడు. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ప్రాంతంలో ఆమెను కలిసి.. ఆపై తిరిగి హాస్టల్‌కు చేరుకోలేదు. అయితే కాసేపటికే అతని తండ్రికి, ఇతర స్నేహితులు, బంధువులకు అతని ఫోన్‌ నుంచి ఓ బెదిరింపు మెసేజ్‌ వెళ్లింది.

దీంతో అప్రమత్తమైన నిషాంక్‌ కుటుంబ సభ్యులు మిస్సింగ్‌ కంప్లయింట్‌ ఇచ్చారు. అయితే ఆ మరుసటి రోజే సమీపంలోని ఓ రైల్వే ట్రాక్‌ మీద శవమై కనిపించాడు నిషాంక్‌. రైలు మీది నుంచి వెళ్లడంతో అతని శరీరం ఛిద్రమైపోయింది. నిషాంక్‌ క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్‌లో డబ్బులు పొగొట్టుకున్నాడు. ఈ తరుణంలో తొలుత ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటాడని పోలీసులు భావించారు.

Dead body of Nishank Rathore, an engineering student, found on railway track in Bhopal, Madhya Pradesh.

A WhatsApp message of "Sar Tan Se Juda" was sent from his mobile to his father & his friends.

A story of "Sar Tan Se Juda" was uploaded from his Instagram account. pic.twitter.com/CZOowSw6dr

