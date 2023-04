ట్విటర్ సంస్థ ఎలాన్ మాస్క్ చేతుల్లోకి వెళ్లిన తరువాత చాలా మార్పులు సంభవించాయి. ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు, లోగోలో మార్పులు కూడా జరిగాయి. అయితే తాజాగా మస్క్ యూజర్లకు తమ కంటెంట్‌ నుంచి డబ్బు సంపాదించుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపాడు.

ఏదైనా ఎక్కువ సమాచారం నుంచి ఎక్కువ నిడివి ఉన్న వీడియోల వరకు దేనికైనా సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ ఆప్షన్‌ తో డబ్బు సంపాదించవచ్చని తెలిపారు. దీని కోసం సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లి మానిటైజ్‌ ఆప్షన్‌పై క్లిక్‌ చేస్తే సరిపోతుందని కూడా వెల్లడించారు. ఈ ఆప్షన్‌ ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో లేదు, అయితే అమెరికాలో అందుబాటులో ఉంది. రానున్న రోజుల్లో ఈ ఆప్షన్‌ మరిన్ని దేశాల్లో అందుబాటులోకి వస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు.

Apply to offer your followers subscriptions of any material, from longform text to hours long video!

Just tap on “Monetization” in settings.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023