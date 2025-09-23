ఫోన్లపై రూ.63 వేల వరకు డిస్కౌంట్‌.. లిస్ట్‌ ఇదే..

జీఎస్టీ శ్లాబులను క్రమబద్ధీకరించడంతో ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలతోపాటు ఇతర చాలా వస్తువుల ధరలు దిగొస్తున్నాయి. దాంతోపాటు ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లు చాలానే ఆఫర్లు ప్రకటిస్తున్నాయి. దీనికితోడు పండుగ సీజన్ కావడంతో కంపెనీలు మరిన్ని ఆఫర్లు అందిస్తున్నాయి. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లలో కొన్ని ఫోన్లపై ఏకంగా రూ.63,000 వరకు డిస్కౌంట్ వస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఫోన్లకు సంబంధించి భారీగా రాయితీలు వచ్చే మోడళ్ల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.
|మోడల్
|ఓరిజినల్ ధర
|ఆఫర్ ధర
|డిస్కౌంట్
|ప్లాట్ఫామ్
|శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 24 అల్ట్రా
|రూ.1,34,999
|రూ.71,999
|రూ.63,000
|అమెజాన్
|ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్
|రూ.1,44,900
|రూ.89,900
|రూ.55,000
|ఫ్లిప్కార్ట్
|గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్
|రూ.1,72,999
|రూ.99,999
|రూ.73,000
|ఫ్లిప్కార్ట్
|నథింగ్ ఫోన్ (3)
|రూ.84,999
|రూ.34,999
|రూ.50,000
|ఫ్లిప్కార్ట్
|షావోమి 14 సీవీ
|రూ.54,999
|రూ.26,499
|రూ.28,500
|అమెజాన్
