 ఫోన్లపై రూ.63 వేల వరకు డిస్కౌంట్‌.. లిస్ట్‌ ఇదే.. | Huge Festive Discounts on Smartphones: Up to ₹73,000 Off on Top Models] | Sakshi
ఫోన్లపై రూ.63 వేల వరకు డిస్కౌంట్‌.. లిస్ట్‌ ఇదే..

Sep 23 2025 3:01 PM | Updated on Sep 23 2025 3:07 PM

Top 5 Mobile Deals Amazon vs Flipkart 2025 Festive Sales

జీఎస్టీ శ్లాబులను క్రమబద్ధీకరించడంతో ఎలక్ట్రానిక్‌ ఉపకరణాలతోపాటు ఇతర చాలా వస్తువుల ధరలు దిగొస్తున్నాయి. దాంతోపాటు ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్లు చాలానే ఆఫర్లు ప్రకటిస్తున్నాయి. దీనికితోడు పండుగ సీజన్‌ కావడంతో కంపెనీలు మరిన్ని ఆఫర్లు అందిస్తున్నాయి. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్లలో కొన్ని ఫోన్లపై ఏకంగా రూ.63,000 వరకు డిస్కౌంట్‌ వస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఫోన్లకు సంబంధించి భారీగా రాయితీలు వచ్చే మోడళ్ల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.

మోడల్‌ఓరిజినల్‌ ధరఆఫర్‌ ధరడిస్కౌంట్‌ప్లాట్‌ఫామ్‌
 శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 24 అల్ట్రారూ.1,34,999రూ.71,999రూ.63,000అమెజాన్
ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్రూ.1,44,900రూ.89,900రూ.55,000ఫ్లిప్‌కార్ట్
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్రూ.1,72,999రూ.99,999రూ.73,000ఫ్లిప్‌కార్ట్
నథింగ్ ఫోన్ (3)రూ.84,999రూ.34,999రూ.50,000ఫ్లిప్‌కార్ట్
షావోమి 14 సీవీరూ.54,999రూ.26,499రూ.28,500అమెజాన్

 

ఇదీ చదవండి: రూ.15 వేలులోపు 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్లు

