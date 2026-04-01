Stock Market Updates: 1850 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌

Apr 1 2026 9:28 AM | Updated on Apr 1 2026 9:37 AM

Stock market updates on 01 April 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:27 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 567 పాయింట్లు పెరిగి 22,901 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 1874 పాయింట్లు ఎగబాకి 73,833 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.83

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 105.19 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.29 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 2.91 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 3.83 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 01-04-2026(time: 9:27 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 4

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Thief Chain Snatching From Woman 1
Video_icon

చిల్లర చేతిలో పెట్టి మెడలో చైన్ లాక్కెళ్లిన దొంగోడు
Lucknow Super Giants Defeat Sunrisers Hyderabad 2
Video_icon

5 వికెట్ల తేడాతో లక్నో ఘన విజయం
America Rescues Airman From Iran 3
Video_icon

ఇరాన్, అమెరికా బాంబుల వర్షం.. ఒక్కడి కోసం సమస్త సైన్యం
Kadapa MLA Madhavi Reddy School Inspection 4
Video_icon

లోకేష్ ను నమ్మి మోసపోయా
Parents Grand Welcome To Daughter After Getting Divorce 5
Video_icon

విడాకులు రాగానే సంబరాలు.. డప్పులతో బిడ్డకు స్వాగతం
