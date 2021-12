ఒమిక్రాన్‌ భయాలు షేర్‌ మార్కెట్‌ని చుట్టు ముట్టాయి. స్టాక్ మార్కెట్లో కరెక‌్షన్‌ కొనసాగుతోంది. సోమవారం ఉదయం మార్కెట్‌ ప్రారంభమైంది మొదలు మధ్యాహ్నం వరకు బేర్‌ పట్టు వీడటం లేదు. దేశీ సూచీలు నేల చూపులు చేస్తూనే ఉన్నాయి. సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీలో ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడుతూ సర్రున కిందకి జారుతున్నాయి. మార్కెట్‌ ప్రారంభమైన అరగంట సమయంలోనే రూ.5.02 లక్షల మేరకు ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరైపోయింది.

మార్కెట్‌ క్రాష్‌ అవుతుండటంతో సోషల్‌ మీడియాలో మీమ్స్‌ సందండి మొదలైంది. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీమ్యాన్‌ 2 వెబ్‌ సిరీస్‌తో పాపులరైన చెల్లం సార్‌ క్యారెక్టర్స్‌తో మీమ్స్‌ వస్తున్నాయి. చెల్లం సార్‌ మీరెక్కడున్నారు. స్టాక్‌ మార్కెట్‌ ఎందుకు పడిపోతుంది. ఎక్కడి వరకు ఈ డౌన్‌ ఫాల్‌ కొనసాగుతుంది అంటూ మీమ్స్‌ సృష్టిస్తున్నారు.

Me searching for Chellam Sir to know why stock market is down😜😂#StockMarket #nifty50 #Sensex pic.twitter.com/8WPOx4BuTT

